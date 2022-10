Kempný si vezme pozici jedničky, tým posune. Kvalitu má obrovskou, ale...

KOMENTÁŘ MICHALA BROŠE | Michal Kempný je další velké jméno, které míří do extraligy. Je to dárek od vedení Sparty pro trenéry, nespadl úplně z nebe, jak jsem zaznamenal po zápase s Boleslaví. Některé kluby nejsou v extralize tam, kde by si přály být. Na Spartu to taky platí, když je aktuálně desátá. Ale rozdíly v tabulce nejsou takové, panika na místě není. Michal je každopádně bek, od kterého se čeká, že vezme vzadu pozici jedničky a posune tým o kus dál.