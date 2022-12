V Kometě skládáte účty Liborovi. Denně. Sparta se na Hořavu těšila

KOMENTÁŘ MICHALA BROŠE | Na někoho to padne vždycky. Každý rok zůstane některý z favoritů extraligy daleko za očekáváním. Teď by to mohlo padnout na Kometu. Měla patřit do top čtyřky, v létě hodně posílila. Asi nikdo nečekal, že v půlce základní části budou první Vítkovice a třetí Olomouc. Týmy z očekávaného druhého sledu. Brno je v krizi. Má jen pár bodů náskok na třinácté místo, stejně tak má ale jen malou ztrátu na vršek. Nic smrtícího.