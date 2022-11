Berani se topí. V rybníku, který zapáchá a nikdo ho nechce. Spása v nedohlednu

Důležitější věci se však (ne)dějí za kulisami. Mimo led. Tam dvojnásobný extraligový šampion tápe snad ještě víc. Dlouhodobě, nepoučitelně. Po sestupu, který měl přinést ozdravnou katarzi, se nestalo víceméně nic. Neskočte nikomu na řeči o nových trenérech (jsou staronoví), razantních změnách v hráčském kádru (k horšímu), novém vedení (není nové).

Parta kamarádů, která díky 51 % akcií (společnost PSG, zapsaný spolek), si sama svůj rybníček nerozpustí. Byť zapáchá a plavou v něm leklé ryby. Dochází jen k papírovým přesunům. Na oko, jako že se něco děje. Na výzvu k odprodeji podílu města (49 %) nereagoval kromě nepřijatelné nabídky PSG nikdo. Ani žádné avizované konsorcium firem z regionu. To bylo předem jasné…

Na pozici jednatele zůstal i po pádu z extraligy bývalý obránce Jiří Marušák, k němu kosmeticky přibyl Tomáš Valášek, bývalý šéftrenér mládeže. To je ta změna? Nenechte se vysmát. Jede se dál, ve stejném složení, s pohodlně rozloženou (ne)zodpovědností.

Všeříkající historka: Když jeden manažer extraligového klubu nedávno řešil možný příchod obránce Daniela Gazdy, dostal prý k telefonu Patrika Kamase z firmy PSG. Toho ve vrcholných orgánech HC Berani vůbec nenajdete. Oficiálně je pouze členem představenstva zapsaného spolku. Přesto má v organizaci klíčové slovo a rozhodovací pravomoci.

Klub nemá jednu hlavu

Pořád platí, že klub nemá jasný řád a jednu hlavu, která by vše řídila. Ono by bylo v podstatě jedno, kdo mluví a jedná za celou organizaci. Pokud by ekonomicky a sportovně prosperovala, ať kecá do přesilovek a účetnictví třeba vrátný.

Jenže klub nefunguje, jak by měl. Nebo snad na vás působí jako cílevědomý dravec, který je připravený na okamžitý comeback mezi elitu? Ani náhodou.

Zatuchlina v kancelářích se přenáší i do kabiny a z ní na led. Podle jmen má tradiční značka nejlepší kádr v soutěži. Čekalo se, že nebude mít konkurenci, od prvního kola. Jenže z některých borců zůstala jen ta jména. Logicky, hokejově produktivní věk mají za sebou. Nedá se čekat, že se budou po třicítce zlepšovat, sázet góly a táhnout tým. V klubu nicméně tomuto klamu uvěřili.

Jednoznačně chybí silná střední generace z odchovanců, sesbírané „posily“ ze všech možných adres stěžejní role zatím plnit nedokážou. Na první pohled je fajn, že se podařilo udržet útočníka Valentina Claireauxe. Francouzský reprezentant, extraligová kvalita. Jenže efekt jeho angažmá je nicotný. Odehrál jen osm zápasů, v nich dal dva góly. A dvakrát se zranil. To vše za luxusní základní plat. Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz 200 tisíc korun. V Chance lize! Podobný příklad je brankář Libor Kašík, jehož záhy přechytal mladý Daniel Huf.

Přitom klub absolutně nemá zajištěný rozpočet na celou sezonu. Vidí jen na konec roku a už nyní ví, že nebude mít na provozování menší PSG Areny, kde má základnu mládež. Od města už obdržel všechny nasmlouvané finance, v lednu žádný příspěvek nedostane.

Dosud byl zvyklý na šestnáct milionů ročně jen na seniorské áčko. Na takovou částku můžou (musí) Berani zapomenout. Vztahy s radnicí si v minulém ročníku pokazili, těžko je budou rychle napravovat. Vůle zastupitelů neefektivně dotovat vrcholový hokej je menší a menší. Není divu. Pokud do toho konečně vedení manažersky nešlápne a nesežene peníze i jinak než „žebráním“ na radnici, bude ještě daleko hůř.

