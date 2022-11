Za radou pro Radu, koncepce stranou. Zlín potřebuje rychlý zásah bleskem

BLOG MICHALA KOŠTUŘÍKA | Když se před novou sezonou Petr Rada „uklidil“ do druholigové Dukly, ve které fotbalově vyrostl, většina lidí to vnímala jako pomyslné uzavření kruhu. Kde začal jako hráč, tam skončí jako trenér. Možná slavně, to v případě postupu do nejvyšší soutěže. Na úspěch to však rozhodně nevypadá. Celek z Julisky získal na podzim jen 18 bodů, přezimuje na 13. místě se třináctibodovým mankem na vedoucí Příbram.

Malý velký bouřlivák na sebe nejvíce upozornil výhružkami asistentovi rozhodčího v utkání s Chrudimí. „Až tě potkám, tak ti naflákám,“ křičel na něj. Za emotivní výstup inkasoval třízápasovou stopku. Ve druhé lize se trápil a trpěl. Po letech mezi elitou mu vadila nedostatečná hráčská kvalita, nízké návštěvy či mediální nezájem o soutěž.

Jeho práce nepřinesla výsledky, které si maloval majitel klubu Petr Paukner či člen představenstva Jan Staněk, jenž stál údajně za Radovým příchodem nejvíc. Oba muži se znají ze společného působení v Jihlavě.

Vypadalo to, že trenérská kariéra obyvatele Řitky u Prahy se rychle chýlí ke konci.

Omyl!

Když Zlín v pondělí oficiálně ukončil spolupráci s Janem Jelínkem, měl už za sebou Rada telefonát s generálním manažerem Zdeňkem Grygerou: Trenére, chceme vás. Pojďte to zachránit…Zhruba tohle nejspíš slyšel zkušený kouč od bývalého reprezentanta, jenž měl pověření od vlastníka klubu Zdeňka Červenky rozjednat příchod Jelínkova nástupce.

Věřte tomu, že zájem z první ligy Radovi polichotil. Třeba už ho ani nečekal. Když v průběhu podzimu měnili osazenstvo lavičky jinde, neozvali se mu. České Budějovice, Baník, ani Pardubice. Bum prásk, z ničeho nic Zlín, 300 km od domova, ryzí Morava. Doteď na všechny štace dojížděl, v autě relaxoval. Cestou nakoupil noviny, dal si kafíčko a na stadionu byl první.

A najednou daleký Zlín? To na dojezd fakt není. Jenže (ne)znáte Radu. Nikdy se dlouze nepřehraboval v nabídkách. Když mu to jen trošku dávalo smysl, skočil PO první a nelicitoval. Chtěl pracovat, být mezi mladými. Sedět doma na zadku, to není nic pro něj. Potřebuje lidi, zábavu, činnost.

Teď snad poprvé váhá. Ne že by neměl drajv. Oheň v sobě udržuje pořád. A že by se bál náročné mise? To už vůbec ne. Věří sobě a tomu, že dokáže zbláznit jakýkoli tým, donutit ho makat na sto procent. V tomto problém není.

Řeší dvě jiné věci. Nemocnou maminku, kterou denně navštěvuje v pečovatelském domě. Plus ukončení smlouvy v Dukle. Sám od sebe žádné kroky neučiní. Chce se případně rozejít přátelsky, k čemuž potřebuje mluvit s bossem Pauknerem. Na to dojde příští týden.

Těžko očekávat, že mu Paukner zatrhne možnost profesně si polepšit. Byť neměl v plánu ho z funkce odvolat a počítal s ním i na jaro.

Spojení Rady a Zlína je tudíž vysoce pravděpodobné a pro klub na první pohled výhodné. Na trhu momentálně není jiný dostupný trenér, který by dokázal okamžitě nakopnout zpohodlnělé hráče. Bude je to bolet a štvát, ale jiná cesta k záchraně nevede. S demokracií Jelínek a jeho asistenti nepochodili.

Mužstvo nyní akutně potřebuje rasa, nezatíženého minulostí, regionálními vztahy a poměry. Solitéra jako je Rada, který nepotřebuje k práci ansámbl spolupracovníků a nadupanou tiskárnu, ze které mu budou vyjíždět archy papíru se statistickými daty.

Ve Zlíně mohou čekat „jednoduchou“, poctivou dřinu. Syrovou upřímnost. Vůči všem, i vedení. Bez kliček a zákulisních her. Třeba jen na pět měsíců. Pokud vyústí v udržení FORTUNA:LIGY, budou všichni spokojení.

Na řeči o koncepci teď není prostor a čas. Tým potřebuje zásah bleskem, aby se probral.

Proto Rada.