Finové v Brně: Skvělý start a stagnace. Kometa potřebuje od cizinců víc

Proč? Také od nich se čeká víc. Ambiciózní klub je angažoval, aby se stali rozdílovými borci. Tohle od cizinců žádáte, proto jim dáváte smlouvu. V Brně se fantasticky trefili do Petera Muellera, v případě dvou Seveřanů to zatím na jackpot nevypadá.

Vyzrálí centři Kim Strömberg (34 let) a Tomi Sallinen (33) nehrají vyloženě zle, nepropadají. Nejsou do počtu. Tempo extraligy v pohodě zvládají. Ale stačí to? Nemělo by. „Svezli se s celým týmem. Trošku jim teď chybí pohyb,“ zhodnotil jejich současné výkony kouč Martin Pešout.

Doba aklimatizace a hájení skončila, předsezonní posily z Finska mají v nohách minimálně patnáct zápasů v extralize. Rozjeli se výborně, navnadili trenéry i fanoušky. Strömberg začal dvěma góly Karlovým Varům v prvním kole, o rok mladší a o dost tišší Sallinen debutoval v šestém proti Mountfieldu HK dvěma asistencemi. Do týmu zapadli, hned si získali důvěru parťáků.

Ovšem už nějaký čas stagnují. Čísla v posledních deseti kolech to vyjádří dost jasně: Strömberg 1+1, Sallinen 0+2. Přitom první z nich stabilně vede druhou lajnu, jeho krajan třetí. Oba mají místo ve druhé přesilovce. Nedá se jim vytknout malý zápal, oba dávají do hry i emoce.

Jenže Brno od nich primárně potřebuje daleko vyšší efektivitu. Pokud mu nepadají góly z přesilovek, nemá je čím nahradit - a prohrává.

Sallinenovi, který v české nejvyšší soutěži ještě neskóroval a za patnáct utkání posbíral sedm asistencí, končí zkušební kontrakt na konci listopadu. Proti Mladé Boleslavi byl u dvou inkasovaných branek. Přesto Kometa stojí o prodloužení spolupráce. „Máme zájem se dohodnout,“ potvrdil Pešout.

O větší výplatu a ice-time si však Sallinen v posledních týdnech neřekl. Už má před sebou jen dva pokusy, v neděli v Pardubicích a v úterý s Olomoucí. Pak buď podškrábne novou smlouvu, což je pravděpodobné, anebo půjde jinam. Nabídky údajně má.

Kometa mu nadále věří. Stejně jako Strömbergovi, který v pátek aspoň protrhl po devíti zápasech střeleckou smůlu.

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE