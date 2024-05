Pád fotbalového Zlína. Klub bez vize, od kádru až po stadion. Aspoň se platí

Video se připravuje ... Stalo se to, co se stát muselo. Fotbalový Zlín je po devíti letech opět bez nejvyšší soutěže. Diví se tomu někdo? Snad ani ne. Klub si o to dlouhodobě říkal, poslední roky odvracel pád o patro níž na poslední chvíli. Loni vyloženě „po haluzi“. Viz. hrubka pardubického gólmana Florina Nity ve vzájemném utkání či hromada štěstí v první barážové bitvě s Vyškovem. Tento rok měl paradoxně Zlín zajímavější, silnější a perspektivnější kádr. Liga si oblíbila jeho mladíky Slončíka, Bužka, Tkáče (když byl zdravý), občas se na hru dalo i s potěšením dívat. Jenže záblesky na hřišti nezakryly problémy, které obestírají celou organizaci už léta. Shrňme si důvody, proč tým z krajského města padá mezi béčka Olomouce či Sparty a může mít extra fušku s tím, aby se za rok vrátil zpět do „áčkové“ společnosti.

NETREFENÉ POSILY Jsi volný, nic nestojíš, nikdo v lize tě nechce a šel bys k nám? Tak pojď, bereme tě. V přestupové politice Zlína se často nedá hledat jiná logika. Chybí kvalitní skauting, bez kterého se dneska neobejdete. Nejsou na to lidi anebo vůle jezdit, sledovat, reportovat, zjišťovat informace. Trenér to dělat nemůže…Ačkoliv klub sídlí blizoučko hranic, což je jeho velká výhoda, nemá dostatečně pokrytý slovenský trh, soutěže u východních sousedů. Ano, v zimě přivedl záložníka Cletuse Nombila z Petržalky. Stál dokonce několik milionů korun. Výsledek? Vůbec se nechytl, v závěru ani nehrál. A kdyby hrál, s přehledem se stane nejvíce faulujícím a trestaným hráčem FORTUNA:LIGY. Dalším ústřelem bylo angažmá útočníka Latyra Ndiayeho, který skončil v béčku. Zbytečná byla také investice do Selmira Pidra, obránce amerického St. Louis. Zklamali i Gruzínec Zviad Natchkebia (potenciál v něm je) a Španěl Pablo González, který už má nejlepší roky za sebou. Žadný druhý Ibrahim Traoré nebo Cheick Conde z ciziny zkrátka nedorazil. Ani univerzál Libor Holík, host z Plzně, nepřinesl to, co se od něj čekalo. A letní posila Tomáš Čelůstka? Měl být oporou, místo toho dřepěl na lavičce. Velké věci měl nabídnout mladý reprezentant Tomáš Schánělec, jenž si troufal získat místo v kádru mistrovské Sparty. V jejím béčku byl na podzim výrazný. Ve druhé lize… Přechod do té první nezvládl. Ve třinácti startech dal jediný gól. Stejně jako další nový forvard Kenneth Ikugar, jenž odchází do Olomouce. Fakt není přirozené, že nejlepším střelcem týmu je křídelník Vukadin Vukadinovič (6 branek). Ten je všechno možné, jen ne typický kanonýr. Na absenci spolehlivého hroťáka mužstvo dojelo. Když mají výsledky zachraňovat stopeři v útoku (Černín, Simerský), je to důkaz nekoncepční práce a neschopnosti přivést odpovídající kvalitu. Klub v podstatě nabízel jediné lákadlo: První ligu. A o tu teď přišel… Bude se stavět nový tým. Kenneth Ikugar ze Zlína přehlavičkoval Martina Králika z Dynama • Foto ČTK / Glück Dalibor

TRENÉŘI Sestupový ročník rozjel Pavel Vrba. V tom předchozím s týmem dofuněl k záchraně, ovšem nikam ho herně neposunul. Zaparkovaný „double-decker“ v baráži ve Vyškově byl až tragikomický. Leč přinesl výsledkový efekt, takže se na něj rychle zapomnělo. Ovšem Vrbově reputaci nepomohl. Jeho trenérská kariéra dohasíná, ani ve Zlíně ji nenakopl. Navíc spolupráce s ním nebyla lehká, zejména po jeho příchodu. Bývalý kouč reprezentace, Plzně či Spartě měl své problémy, vrtochy. Po mizerném rozjezdu sezony bylo nutné se s ním rozloučit. Na pomoc byl povolán z Kroměříže energický Bronislav Červenka, mladší krev. Klub si ho pro tuhle roli víceméně chystal. Na jeho nástup nakonec došlo dříve, než bylo v plánu. Jeho realizák zvadlé mužstvo rozproudil, zvedly se výsledky i herní projev. Ale na jaře přišel znovu pád do podprůměru. V době, kdy měl Zlín nejvíc zabrat a ukázat, že mezi elitu patří, totálně vybouchl. Ve skupině o záchranu nevyhrál ani jednou, získal jen dva body za remízy. Jako klíčová se ukázala porážka v posledním duelu základní části s Karvinou, která poslala Vukadinoviče a spol. na předposlední místo. Z něj se dokázali Červenkovi svěřenci sesunout ještě níž. Mimochodem, z druhé ligy spadla i Kroměříž…I trenérskou otázku nyní musí v klubu intenzivně řešit. Byť to vypadá, že by osmačtyřicetiletý Červenka mohl pokračovat. Pod neúspěchem je však i jeho podpis. A ne drobným písmem. Zimní posily jdou hodně za ním. Nemělo se přece jen sáhnout po odchovanci Tomáši Poznarovi, který měl zájem o návrat a ve finále podepsal slovenské Trnavě? Horší než Ikugar a Schánělec by nejspíš nebyl a přirozeně by se chopil i role lídra. Těžko ji může plnit Kamerunec Joss Didiba, kterému nikdo pořádně nerozumí. Zlínský trenér Bronislav Červenka • Foto ČTK

STADION Jeden z nejhorších v lize, vlastně ten úplně nejméně útulný. Starý, nedostatečně renovovaný, s nedostatečným zázemím pro fanoušky hostů včetně nabídky občerstvení. Letná je místo, kam nechcete ve 21. století chodit na vrcholový fotbal. Zastavila se v čase. Komplikace s přilehlými pozemky a (ne)přízeň města, které má na prvním místě dle tradice lední hokej, znemožňují zásadní rekonstrukci, kterou přitom stánek nutně potřebuje. Po celou dobu působí nedodělaně, nejde o žádný jednolitý celek, Každá tribuna je jiná, na jedné straně úplně chybí. Posily nenalákáte ani na tréninkové zázemí. Klub trápí nedostatek travnatých ploch, na tréninky se dojíždí. Buď do mládežnického centra Vršava, anebo se hledá azyl v okolních vesnicích. Nejhorší je, že chybí vize s tím něco dělat. O novém stadionu se ve městě vůbec nemluví, neexistují žádné plány, natož vizualizace. Bez důstojného prostředí není krok kupředu možný. Osmdesátitisícová aglomerace přišla po hokeji také o nejvyšší soutěž ve fotbale. Sport ve městě skomírá. SESTŘIH: Zlín - Bohemians 1:2. Domácí nad propastí, rozhodly dvě trefy Prekopa Video se připravuje ...