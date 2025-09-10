Těžký život Komety. Půjdou jí po krku, zlato ale není nezbytnost, aby „rodina“ fungovala
KOMENTÁŘ MICHALA KOŠTUŘÍKA | Několik let se čekalo, kdy to bouchne. A jestli vůbec. Stalo se na jaře a dneska je Kometa zase právoplatným členem nejužší tuzemské hokejové špičky. Titul přišel ještě před stěhováním do nové haly, což bylo překvapení a zároveň kromě radosti i starost pro další ročník. Boss Libor Zábranský musel sehnat spoustu peněz na prémie, individuální bonusy, nové smlouvy. A ruku v ruce s tím postavit konkurenceschopný kádr pro nadcházející sezonu.
Vyřešil to rozumně. Zlatý kádr nechal pohromadě. Investice nepřepálil, udržel se mezi mantinely. Odešli vlastně jen ti, co „museli“. Brankář Michal Postava za snem (NHL), obránce Nicolas Beaudin kvůli návratu typologicky podobného Filipa Krále (dostal přednost), Peter Mueller (37 let) se rozhodl ukončit skvělou kariéru a mladík Jakub Konečný se na vlastní přání vydal za větším ice-timem do Kladna.
Na každý post získal mistr náhradu, kterou lze papírově označit za plus minus plnohodnotnou. Láká sledovat, jak a zda nahradí Stezka Postavu, Král Beaudina a Tomáš Zohorna Muellera. Kádr není slabší než při jarní superjízdě play off. Navíc se uzdravil bek Bartejs a výborně se ukazují prospekti Chludil či Ekrt.
Na rozvoj mladých nesmí klub zapomínat a nadcházející měsíce jsou ideální, aby talentovaní borci dostali prostor ve čtvrté lajně či na pozici šestého, sedmého beka.