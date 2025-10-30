Skandál ve Světové atletice: zaměstnanci ji okradli o miliony korun! Ztrátu odhalil audit
O více než 1,5 milionu eur (36,6 milionu korun) připravili Světovou atletiku dva její zaměstnanci a jeden poradce prostřednictvím systematických krádeží v průběhu několika let. Mezinárodní federace to oznámila ve čtvrtečním prohlášení s tím, že ztrátu peněz odhalila během prvního výročního auditu pod novým finančním vedením. Záležitost předala k vyšetřování příslušným orgánům.
Jeden ze zaměstnanců organizaci opustil již předtím, než se na jeho zapojení do krádeží přišlo, uvedla World Athletics. S druhým zaměstnancem i poradcem po interním vyšetřování ukončila spolupráci. Zároveň posílila vnitřní finanční kontrolu.
Šéf Světové atletiky Sebastian Coe prohlásil, že federace je odhodlána vymáhat s pomocí zákona maximum, co půjde. „Příliš mnoho organizací zametá podobné události pod koberec a ukončuje pracovní poměr, aniž by podaly více informací, což pachatelům umožňuje pokračovat v podvodech a krádežích v dalších organizací. My takoví nejsme,“ řekl Coe.
„Vybudovali jsme si dobrou reputaci díky tomu, jak na věci dohlížíme, díky transparentnosti a tomu, jak hájíme to, co je správné, i když je to někdy trochu nepříjemné. Tohle je nepříjemné, ale je důležité udělat to správně,“ uvedl bývalý britský běžec.
Minulý měsíc Světová atletika ve výroční zprávě uvedla, že její meziroční tržby činily 59,8 milionu dolarů (1,26 miliardy korun), o 10,5 procenta více než v předchozím roce.