Tady mě máte! Hellebrand dostal šanci a zaujal i Slavii. Vytáhne si ho jako Slončíka?
Tak ho Zlín poprvé pořádně ukázal „světu“. Tomáš Hellebrand (18), nadstandardně talentovaný záložník a bratr Patrika Hellebranda z polského Górniku Zabrze, dostal v osmifinále MOL Cupu proti Slavii (0:4) půlhodinu. A hned oslnil. Nejen domácí fanoušky, ale i Slavii. V Edenu o něm nicméně vědí už delší dobu, mají ho na radaru. „Líbil se mi. Měl velice dobrý pohyb, terén mu svědčil,“ zmínil asistent Milan Kerbr.
Ve středu se Trpišovský a spol. mohli ve svém úsudku jen utvrdit. Osmnáctiletý Tomáš Hellebrand ukázal za krátký čas individuálně víc než většina ostatních aktérů utkání. Bylo krásně vidět, že věří ve své schopnosti. Reprezentantů na druhé straně se vůbec nezalekl. Hrál stejně sebejistě jako ve třetí lize za rezervu, kde je zatím jeho místo. „Má dobrou kopací techniku, souboje jeden na jednoho. Určitě se ukázal v dobrém světle,“ uvedl Kerbr.
Na podzim v první lize mu kouč Bronislav Červenka nedal ani minutu. Čeká prý na vhodný čas. Stejně jako v případě nadaného útočníka Lukáše Bráneckého. Oba má nicméně celý týden v tréninku, pracuje na jejich rozvoji. „Není jednoduché dát najednou dva mladé do sestavy,“ argumentuje kamarád Hellebrandova otce Aleše, bývalého obránce.
Nicméně podsaditý teenager si o další a výraznější šanci svými výkony hlasitě říká. V práci s balonem je skvělý. I díky nižšímu těžišti. Obejít soupeře? Žádný problém. Poslat přesnou a rychlou přihrávku spoluhráči do běhu? Viděli jste, jak vysunul do úniku Michala Fukalu. Sebevědomé vyvezení míče v těžké situaci z vlastního vápna? I tohle mladík z výjimečné fotbalové rodiny nabídl.
Proti tuzemskému šampionovi, účastníkovi Ligy mistrů! „Heli je zajímavý fotbalista, umí s míčem. Má výborný driblink,“ řekl Červenka. „Někdy se pouští do složitějších situací, ale dali jsme ho tam i s Bráňou (útočníkem Lukášem Bráneckým), aby hráli, zkoušeli se zápasem něco udělat, dovolili si,“ dodal.
Ve stopách Slončíka?
Jejich nasazení si v pohodě obhájil. Možná jim mohl dát ještě větší minutáž. Fanoušči rádi vidí na hřišti perspektivní odchovance s přidanou hodnotou. „Ti kluci do toho utkání patřili a ani jeden nezklamal. Z MSFL je to ale pro ně skok,“ prohlásil trenér.
V centru na Vršavě zkrátka zraje nevšední kreativní záložník. Takový „nečeský“, který se určitě Jindřichu Trpišovskému hodně zamlouvá. Klidně se může stát, že na něj brzy ukáže. Stejně jako před časem na Šimona Slončíka, další produkt zlínské mládežnické líhně a mladšího bratra (dosud) slavnějšího Toma, hostujícího z Plzně v Hradci Králové.
Vrstevníci Slončík a Hellebrand mají momentálně místo ve třetí nejvyšší soutěži. Zlínský středopolař, jenž má v áčku tvrdou konkurenci v podobě Michala Cupáka, k tomu naskočil do tří pohárových duelů (Hranice, Ústí nad Labem, Slavia), vždy jako střídající. Na základ to ani v sobotu v Jablonci nebude, ale nejpozději na jaře by se dočkat měl.