Češi z Bostonu bodovali, Pastrňák má gól i asistenci. Vladař vychytal výhru
David Pastrňák si připsal gól a přihrávku a jeho Boston porazil v NHL Buffalo 4:3 v prodloužení. Český hokejista byl zvolen druhou hvězdou čtvrtečního utkání. Jednu asistenci měl také jeho spoluhráč Pavel Zacha. Daniel Vladař vychytal výhru Philadelphie 4:1 nad Nashvillem a byl rovněž druhou hvězdou zápasu. Radek Faksa přihrál na gól Dallasu, který prohrál na ledě Tampy Bay 1:2 v prodloužení.
Pastrňák se Zachou se podepsali asistencí pod první branku Bruins ve 14. minutě. Početní převahu využil Morgan Geekie, který se střelecky prosadil už v šestém zápase za sebou. Pastrňák poté skóroval v čase 15:07, když vyřešil přečíslení dva na jednoho přízemní střelou mezi nohy gólmana Sabres.
Utkání nakonec dospělo do prodloužení, Bostonu zajistil bod navíc Marat Chusnutdinov. Buffalo, za které odehrál přes 18 minut Jiří Kulich, prohrálo třetí zápas v prodloužení za sebou, vždy poměrem 3:4.
Reprezentační gólman Vladař předvedl skvělý výkon proti hokejistům Nashvillu. Z 33 střel inkasoval pouze jednou a připsal si čtvrtou výhru v ročníku. Tři body (2+1) zaznamenal Trevor Zegras, letní akvizice Flyers z Anaheimu.
Faksa se podepsal přihrávkou pod jedinou trefu Stars v Tampě. O tu se v 43. minutě postaral Adam Erne, který v minulosti za Lightning hrál, a srovnal na 1:1. V nastaveném čase rozhodl o výhře Tampy Bay osmadvacetiletý útočník Anthony Cirelli.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pittsburgh
|12
|8
|0
|2
|2
|44:31
|18
|2
Montreal
|11
|4
|4
|0
|3
|40:33
|16
|3
Devils
|11
|7
|1
|0
|3
|41:35
|16
|4
Detroit
|11
|6
|2
|0
|3
|39:34
|16
|5
Carolina
|10
|4
|3
|0
|3
|40:30
|14
|6
Flyers
|10
|3
|3
|1
|3
|30:24
|13
|7
Ottawa
|12
|4
|2
|1
|5
|45:47
|13
|8
Washington
|10
|5
|1
|0
|4
|27:22
|12
|9
Columbus
|10
|4
|2
|0
|4
|35:31
|12
|10
Tampa
|11
|3
|2
|2
|4
|31:31
|12
|11
Rangers
|12
|4
|1
|2
|5
|28:29
|12
|12
Boston
|13
|4
|2
|0
|7
|43:47
|12
|13
Buffalo
|11
|4
|0
|3
|4
|33:35
|11
|14
Florida
|11
|5
|0
|1
|5
|27:31
|11
|14
Toronto
|11
|3
|2
|1
|5
|38:42
|11
|16
Islanders
|10
|4
|0
|1
|5
|34:39
|9
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Winnipeg
|11
|7
|1
|0
|3
|40:28
|16
|2
Colorado
|11
|6
|0
|4
|1
|41:30
|16
|3
Utah
|11
|6
|2
|0
|3
|40:30
|16
|4
Vegas
|10
|5
|1
|3
|1
|37:28
|15
|5
Dallas
|11
|5
|1
|2
|3
|30:32
|14
|6
Kings
|12
|2
|3
|4
|3
|36:40
|14
|7
Seattle Kraken
|10
|3
|2
|3
|2
|28:29
|13
|7
Edmonton
|12
|4
|1
|3
|4
|38:39
|13
|9
Chicago
|11
|4
|1
|2
|4
|36:32
|12
|10
Vancouver
|12
|3
|3
|0
|6
|33:36
|12
|11
Anaheim
|9
|3
|2
|1
|3
|32:31
|11
|12
Nashville
|12
|3
|1
|2
|6
|29:41
|10
|13
Minnesota
|12
|2
|1
|3
|6
|32:47
|9
|14
San Jose
|11
|1
|2
|2
|6
|37:48
|8
|15
St. Louis
|11
|3
|0
|2
|6
|32:48
|8
|16
Calgary
|12
|1
|1
|2
|8
|27:43
|6