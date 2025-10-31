Předplatné

Češi z Bostonu bodovali, Pastrňák má gól i asistenci. Vladař vychytal výhru

Vladař ve Flyers vystřelil mezi špičku NHL. Jen dobře, že mezi českými gólmany je silná konkurence • Zdroj: isport.cz
Boston porazil Buffalo
2
David Pastrňák si připsal gól a přihrávku a jeho Boston porazil v NHL Buffalo 4:3 v prodloužení. Český hokejista byl zvolen druhou hvězdou čtvrtečního utkání. Jednu asistenci měl také jeho spoluhráč Pavel Zacha. Daniel Vladař vychytal výhru Philadelphie 4:1 nad Nashvillem a byl rovněž druhou hvězdou zápasu. Radek Faksa přihrál na gól Dallasu, který prohrál na ledě Tampy Bay 1:2 v prodloužení.

Pastrňák se Zachou se podepsali asistencí pod první branku Bruins ve 14. minutě. Početní převahu využil Morgan Geekie, který se střelecky prosadil už v šestém zápase za sebou. Pastrňák poté skóroval v čase 15:07, když vyřešil přečíslení dva na jednoho přízemní střelou mezi nohy gólmana Sabres.

Utkání nakonec dospělo do prodloužení, Bostonu zajistil bod navíc Marat Chusnutdinov. Buffalo, za které odehrál přes 18 minut Jiří Kulich, prohrálo třetí zápas v prodloužení za sebou, vždy poměrem 3:4.

Reprezentační gólman Vladař předvedl skvělý výkon proti hokejistům Nashvillu. Z 33 střel inkasoval pouze jednou a připsal si čtvrtou výhru v ročníku. Tři body (2+1) zaznamenal Trevor Zegras, letní akvizice Flyers z Anaheimu.

Faksa se podepsal přihrávkou pod jedinou trefu Stars v Tampě. O tu se v 43. minutě postaral Adam Erne, který v minulosti za Lightning hrál, a srovnal na 1:1. V nastaveném čase rozhodl o výhře Tampy Bay osmadvacetiletý útočník Anthony Cirelli.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE Po prodl.
43Detail
LIVE Sam. nájezdy
43Detail
LIVE Po prodl.
21Detail
LIVE
41Detail
LIVE
62Detail
LIVE Sam. nájezdy
34Detail
LIVE
14Detail
LIVE
63Detail
LIVE Po prodl.
34Detail
LIVE
52Detail
LIVE Sam. nájezdy
34Detail
LIVE
--Tipsport2.533.932.43Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pittsburgh12802244:3118
2Montreal11440340:3316
3Devils11710341:3516
4Detroit11620339:3416
5Carolina10430340:3014
6Flyers10331330:2413
7Ottawa12421545:4713
8Washington10510427:2212
9Columbus10420435:3112
10Tampa11322431:3112
11Rangers12412528:2912
12Boston13420743:4712
13Buffalo11403433:3511
14Florida11501527:3111
14Toronto11321538:4211
16Islanders10401534:399
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Winnipeg11710340:2816
    2Colorado11604141:3016
    3Utah11620340:3016
    4Vegas10513137:2815
    5Dallas11512330:3214
    6Kings12234336:4014
    7Seattle Kraken10323228:2913
    7Edmonton12413438:3913
    9Chicago11412436:3212
    10Vancouver12330633:3612
    11Anaheim9321332:3111
    12Nashville12312629:4110
    13Minnesota12213632:479
    14San Jose11122637:488
    15St. Louis11302632:488
    16Calgary12112827:436

