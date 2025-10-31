Známky posil Slavie: Cham s náznaky X faktoru či japonské zklamání. Kdo je zatím průšvih?
Sedm posil přivedla v letním přestupovém období fotbalová Slavia. Ani u jedné z nových tváří v kádru úřadujícího mistra se ale zatím nedá říct, že by zářila a získala si pevné místo v základu. Na hraně sestavy je pouze jeden zajímavý hráč, zbytek zatím nepřesvědčil. Deník Sport a web iSport ohodnotily a oznámkovaly výkony všech letních akvizic týmu kouče Jindřicha Trpišovského.
Muhammed Cham
- Věk: 25 let
- Odkud: Trabzonspor
- Cena: hostování za 15 milionů korun
- Zápasy/minuty: 9/405
Jako jediný z posil balancuje na hraně základní sestavy. Přivést rakouskou desítku byl rozhodně chytrý tah, navíc (když pomineme opci) relativně levný. Cham má schopnosti, které Slavii chybí – kreativitu, driblink, X faktor. Zatím ale ukazuje fanouškům jen náznaky. Pokud zlepší konzistenci, může být rozdílovým hráčem. Zatím si ale zvyká příliš pomalu na to, aby se na něj dalo spoléhat.
Známka: 2–
Youssoupha Mbodji
- Věk: 21 let
- Odkud: Jihlava
- Cena: 30 milionů korun
- Zápasy/minuty: 5/258
Překvapivý tah z druhé ligy, ale náhrada za Dioufa? To uvidíme asi až tak za rok. Mbodji je velmi neobroušený, běžecké a fyzické přednosti někdy překryjí laciné taktické chyby či nešikovnost s míčem. Balancuje na hraně výborného výkonu (útočná fáze proti Bodö/Glimt, Bergamo), nebo strašného (obranná fáze proti Bodö/Glimt, Liberec). Opět hráč spíše pro budoucnost.
Známka: 3
Michal Sadílek
- Věk: 26 let
- Odkud: Twente
- Cena: 85 milionů korun
- Zápasy/minuty: 13/747
Přišel za velké peníze coby člen základní sestavy české reprezentace. V ní byl při poslední nominaci opomenut, což mluví za vše. Spadl do průměru, poslední měsíc i ze základu. Má dobrá čísla v ziscích balonu, ale jeho konkurence má zatím navrch v tom, co s míčem následně udělá. Nejvěhlasnější posila léta je daleko za očekáváním.
Známka: 3–
Dominik Javorček
- Věk: 22 let
- Odkud: Žilina
- Cena: odhadem 40 milionů korun
- Zápasy/minuty: 0/0
Co se dá hodnotit? Měl být variantou za Dioufa, ale slovenského mladíka postihla velká smůla, vážné zranění kolene ho vyřadilo na celou sezonu. Ani zdravý by ale zřejmě nevytrhl Slavii hned, ne náhodou Trpišovský upozorňoval při jeho příchodu na nízký věk i nutnou adaptaci.
Známka: bez známky
Daiki Hašioka
- Věk: 26 let
- Odkud: Luton
- Cena: odhadem 50 milionů
- Zápasy/minuty: 10/498
Cíl přivedení Japonce byl jediný: mít dostatečně zodpovědnou alternativu za Davida Douděru, aby výkon týmu při jeho absenci nespadl. Z tohoto ohledu zatím Hašioka zklamal na plné čáře. Dopředu nenabízí ani zlomek toho, na co je Slavia zvyklá a jeho defenzivní „koncert“ na Interu hraničil se sabotáží. Zaslouženě po něm seděl čtyři utkání v řadě na lavičce, i přes Douděrovo zranění.
Známka: 4–
Erik Prekop
- Věk: 28 let
- Odkud: Baník
- Cena: zhruba 90 milionů korun (započítáno ve výměně za Šancla, Kričfalušiho a Planku)
- Zápasy/minuty: 7/224
Vysněná posila. Hráč okamžitě do základu. Tyto výroky ohledně příchodu slovenského útočníka padaly. Nyní se vrací jako bumerang. Prekop se v lize objevil od začátku na hřišti jen jednou, navíc stále čeká na gól i výraznější herní výkon. Typologií naráží na Chorého a Chytila a momentálně lepší není. Ve 28 letech je navíc blízko svému stropu. Převládla v Edenu v závěru léta panika?
Známka: 4–
Youssoupha Sanyang
- Věk: 20 let
- Odkud: Öster
- Cena: zhruba 85 milionů
- Zápasy: 4/165
Tady něco pořádně zaskřípalo. Jak se stane, že drahý talent, ve kterém klub viděl druhého Olayinku, hraje výhradně za béčko a minuty za A-tým sbírá jen v poháru? Africký rychlík očividně nepřišel připraven na českou ligu, ve svých krátkých štěcích zatím nepřesvědčil. Ani ve druhé lize individuálně nedominuje tak, jak by hráč jeho ceny měl. Ano, je mladý, ale toto je zatím docela průšvih.
Známka: 5