Pardubice sáhnou do trenérského štábu. Přijít má Král, před pár dny uvolněný Boleslaví

Trenér Richard Král z Mladé Boleslavi
Poslední místo pardubické zálohy v Maxa lize nutí vedení extraligového klubu jednat. Podle informací webu iSport se má stát novým trenérem béčka Richard Král. Pětapadesátiletý kouč byl zbaven funkce hlavního trenéra v BK Mladá Boleslav po nedělní porážce 1:2 s Vítkovicemi, jež byla třetí prohrou v řadě. Podle všeho by tedy Král měl zůstat bez práce jen pár dnů.

Pokud narýsovaná spolupráce skutečně klapne (nic podstatného by tomu nemělo bránit), někdejší vynikající útočník se vrátí na střídačku, odkud odešel zkraje listopadu 2023 právě do Mladé Boleslavi. Zde střídal odvolaného Jiřího Kalouse.

Nyní je otázkou, jak bude vypadat nový realizační štáb prvoligového béčka,

