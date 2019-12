Páník dosáhl v Baníku stropu. Nespokojenost sílila, jeho konec uleví všem | iSport.cz

Hned po Spartě to vypadalo, že je konec. Prosincová ubráněná bezbranková remíza před třinácti tisíci fanoušky spojená s nudným fotbalem měla být tím posledním, co Baník předvedl pod vedením trenéra Bohumila Páníka. A moudrý šedesátník to zřejmě vycítil.