Zákaz pro novináře, žádný stream. Když je taktika víc než fanoušci, pro které se fotbal hraje | iSport.cz

Tak už? Už! Po dvou měsících jsou tady fotbalové zápasy. Zatím sice pouze přípravné, ale zaplaťpánbůh aspoň za ně. Konečně se totiž něco děje. Jenže... Pro fanoušky se toho zatím bohužel moc nemění, objektivní informace nezkreslené klubem se k nim nedostanou, protože se hraje za zavřenými dveřmi se striktním zákazem vstupu pro novináře. Že by obava z cizích lidí na tribuně v koronavirové době? OK, může být. Alternativa v podobě streamování či alespoň online reportování však rovněž chybí. Trenéři si to nepřejí. Česká republika, rok 2020...

V době, kdy se fotbaloví fanoušci dostanou na stadion bůhvíkdy a prahnou tak o to víc aspoň po informacích a streamech, mi striktní zákaz vstupu pro novináře na tuctový přípravák + zrušení přímého přenosu přijde jako mimořádně nešťastné řešení nebo velmi nepovedený vtip.

Hlavní důvod je naprosto jasný: zapomíná se, že pořád se hraje pro lidi. Ano, i v době komercializace a honěním se za smlouvou s výrazným partnerem, za body, za evropskými poháry (= penězi) všemožnými způsoby by nemělo zapadnout, že fotbalová hra by měla být především lidovou zábavou.

Hezky, i když s úsměvem a nadsázkou, to řekl jablonecký kouč Petr Rada: „Chlapi prostě chtějí pivo a fotbal. Tak to bylo, je a bude. Je to správné, jsme takový národ. Těšíme se na to všichni, bez fotbalu nemůžeme být. Chlapi, kteří chodí do práce, si mají o čem vyprávět. U toho si dají pivo, panáka, kafe, vsadí si a jede to.“

Zní to strašně prostě, ale ono to tak opravdu je. „Frantovi to po pauze běhalo, ale míč mu překážel, viď? Zato Pepa, ten to má prostě v noze furt i s nějakým tím kilečkem navíc.“ Nicméně – aby k tomu klábosení došlo, musejí mít milovníci sportu nějaký námět. A k němu se bez přečtení novin, sportovních webů, poslechu rozhlasových reportáží či zhlédnutí streamů těžko dostanou.

Přitom jsou to fanoušci, kdo tvoří klub, jeho identitu, prestiž a velikost, ne naopak. Těm hráči, členové realizačního týmu i funkcionáři a majitelé děkují za podporu. Nejen na tribunách, ale i nyní v těžkých časech, kdy si fanoušci kupují vstupenky na virtuální zápasy nebo pořádají sbírky, aby pomohli svému milovanému celku.

Tím tuplem v Baníku, jehož boss Václav Brabec si na integritě s věrnými příznivci zakládá a na pravidelných společných besedách záměrně netají vůbec nic. „Bez nich by mě to nebavilo, neměl bych takovou motivaci,“ přiznal nedávno.

To samé Sparta, která neustále vymýšlí vymazlené akce pro svou komunitu. Aby ne, vždyť jde o kluby s obrovskou fanouškovskou základnou. Jenže oba mančafty dnes paradoxně sehrály utkání s Vítkovicemi, respektive Jihlavou za nekompromisně zavřenými dveřmi a bez kamery.

Taky už to na diskuzích jede. „Streamy z mistrovské sezony jsou fajn, rád jsem přispěl, ale chtěl bych už vidět současný Baník.“ Nebo: „Virtuální pražské derby jsem si užil, naše opravdové kluky jsem však bohužel vidět nemohl...“

Takže trenéři, potlačte svá ega, protože vaše jedinečné taktické záměry a převratné systémové novinky, které nesmí nikdo okoukat, určitě nejsou víc než radost lidí, pro které se fotbal dělá. Navíc teď, kdy COVID-19 náladu ve společnosti výrazně zhoršil.

P. S. Čest výjimkám, jako jsou České Budějovice, které středeční duel s Táborskem plánují živě odvysílat přes YouTube.