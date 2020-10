Dvojnásobná česká smůla. S Dočkalem či Schickem by nároďák nyní vedl skupinu

Dvakrát svého soupeře mačkali, dvakrát doplatili na efektivitu. Češi mají z dvojzápasu proti Skotsku nula bodů, přestože borce z Premier League přehrávali jak s béčkem pod vedením Davida Holoubka, tak s áčkem pod taktovkou Jiřího Chytrého. Obrovská škoda a taky smůla. V plné síle, tedy i s Bořkem Dočkalem či Patrikem Schickem, by totiž nyní měli v tabulce třeba o šest bodů víc.

Pakliže vsadíte v ofenzivě na rychlostní typy, mezi které trojice Matěj Vydra, Lukáš Masopust či Lukáš Provod rozhodně patří, je důležité držet stav utkání dlouho minimálně remízově, aby domácí časem hru otevřeli a vy je díky brejkům a míčům za obranu následně trestali.

Jenže Češi inkasovali hned v úvodu po vlastním řetězci chyb a celý plán se otočil. Byli to najednou svěřenci asistenta Jiřího Chytrého, kdo musel dobývat zaparkovaný autobus plný urostlých chlapů.

V Olomouci měli Skotové štěstí, že béčko pod vedením Davida Holoubka zahazovalo šance a dvakrát inkasovalo kvůli mezinárodní nezkušenosti. Veřejnost tleskala reprezentačním náhradníkům za výkon, ale pachuť ze smolné prohry zůstávala.

Ve středu v Glasgow? Opět otázka efektivity.

Vytvořili si řadu příležitostí, kopali dvanáct rohů, ale míč za záda zkušeného Davida Marshalla nedostali ani jednou. Kromě potřebného štěstí pro Tomáše Součka, Matěje Vydru či Alexe Krále, kteří se objevili ve velkých tutovkách, totiž chyběl moment překvapení. A hlavně kvalita.

Češi postrádali kreativní typy s nadstavbou a faktorem X.

Bořek Dočkal , Patrik Schick , Adam Hložek, Jakub Jankto... Ti všichni umějí vymyslet rozdílovou situaci, která rozhoduje utkání. Ať už je to přesný centr ze standardky, skrytá ulička, rána z dálky či gól z „pološance“, což odděluje nadstandardní hráče od těch průměrných.

Nedá se na to vymlouvat, ale s nimi na hřišti by měl nyní mančaft Jaroslava Šilhavého minimálně o dva, ale klidně i o šest bodů více, a situace ve skupině by byla rázem úplně jiná.

Nesmírná klika pro Skoty, že český nároďák chytili dvakrát během covidového řádění a zdravotních problémů opor.