Opava je druholigová. Zaslouženě. Ale může být i hůř...

Opava je druholigová, teď už je to jisté. Definitivně to stvrdil zápas ve Zlíně, kde po svém typickém průběhu jen remizovala 1:1, přestože se dostala do vedení a měla šance na zvýšení. Nakonec klasicky hloupě inkasovala... Tohle už však byl jen důsledek toho, kam se SFC celou sezonu řítil.

Loni Opavu od sestupu – nebo minimálně od nevyzpytatelné baráže – zachránila dvoutýdenní červencová karanténa, přesněji záložník Tomáš Jursa, kvůli jehož pozitivnímu testu se nemohla dohrát skupina o záchranu, tudíž se ročník předčasně ukončil. Vysvobození.

Letos už Slezané takové štěstí neměli.

Pojďme to tentokrát udělat lépe, chtělo by se říct, že? Nebo spíš mělo se před rokem říct.

Jenže ne, nepoučili se z chyb, pokračovali ve stále stejném ležérním bohorovném módu a nepřipouštěli si, že hazard nemůže dobře dopadnout.

Kvalita kádru odpovídá bodovému zisku, ani o jedné řadě sestavy se nedá říct, že by byla spolehlivě pokrytá.

Nutno dodat, že když už se to sportovní úsek pokusil změnit, do posil se až na výjimky typu Christe Tiehiho netrefil. A to je taky průšvih, jenž se pak těžko vysvětluje lidem „nahoře“, kteří rozhodují o penězích.

Vynaložené miliony za neproduktivního Lukáše Holíka, letní akvizice z Dukly, přišly vniveč. Jeden gól, tři asistence a velmi často totálně neviditelný herní projev? S tím se vzhledem k jeho formě a statistikám v předchozí sezoně, byť o patro níž, nepočítalo. Zklamání.

Stoper Joss Didiba zase absolutně nepochopil, co je to zodpovědnost a že v tuhém boji o prvoligovou příslušnost se zkrátka musí co nejvíce minimalizovat riziko hrubých kiksů. Nepovedlo se. Kamerunec působil, jako by si do Slezska přišel zahrát fotbálek a pak „tradá“ pryč.

Nulový útok snad ani nemá smysl komentovat. Když už byl Kováčův soubor chválen za zajímavý herní projev s atraktivními prvky kombinace a variability, neměl tuhle snahu ve vápně kdo zužitkovat. Šílený zmar.

Borci, kteří v pauze přišli na jarní hostování, zase vypadali, že se vůbec neprobudili ze zimního spánku. Nechytili tempo, fazonu ani sebevědomí.

Přitom nešlo o špatná jména, však taky patří mnohem ambicióznějším celkům – Patrik Hellebrand Slavii, Jiří Kulhánek Spartě, Tomáš Čvančara Jablonci, Tomáš Smola rumunskému Gaz Metanu.

Pravdou je, že do nefungujícího soukolí se těžko zapadá. Navíc psychická odolnost čím dál víc klesala nejen lacině inkasovanými brankami, ale i situacemi, jakými byl třeba Nešického zkrat, kdy jeho zbytečná teč v ofsajdovém postavení vzala důležitou trefu Smolovi. A tak dále...

Opava - Jablonec: Domácí přišli nevídaně o gól. Smola zakončoval, Nešický se zbytečně vložil do akce - ofsajd!

Ve chvíli, kdy Pavel Zavadil pověsil kopačky na hřebík a vyměnil je za stůl v kanceláři na stadionu, se navíc mladí až na kapitána Jana Žídka neměli od koho učit. Neměl je kdo usměrnit.

Když k tomu připočteme fakt, že Radoslav Kováč stále patří mezi začínající trenéry, který se stále učí a občas rovněž takticky chybuje, plus chaos ve vedení SFC, je pád do F:NL logickým vyústěním.

Teď jen aby se Opava postupně neřítila ještě níž, jako tomu bylo dřív...