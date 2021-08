Pochvala pro veterány Fleišmana s Matějovským, pohlavek pro mladší

BLOG MICHALA KVASNICI | Nejsložitější a výkonnostně nejhorší týden této sezony má Baník za sebou. Po facce na Slavii a pohárovém trápení v Hlučíně horko těžko skládal sestavu na Mladou Boleslav. Na předvedené hře to bylo znát. Přesto však Smetanův tým vydřel tři body. Mnohem cennější než kterékoli jiné v tomto ročníku. Jednak kvůli všem nepříznivým okolnostem a pak také vzhledem k souboji s přímým konkurentem. Nejlepší hráči duelu? Dvojice, co má dohromady 75 let!