Sigma řeší, jak z krize ven. Co třeba zkusit to, co fungovalo dřív?

Ve FORTUNA:LIZE momentálně nenajdete tým s horší formou, než má Olomouc. Rovněž dalším mužstvům příliš nenaskakují body do tabulky, ale žádný jiný celek neprohrál třikrát v řadě. Trenér Sigmy Václav Jílek po posledním duelu se Slováckem (1:2) na tiskovce zvyšoval hlas, bouchal do stolu a naznačil pro následující utkání proti Hradci Králové změny. Rozhodně není na co čekat, akorát je třeba se do nich trefit.

„Musíme do toho sáhnout. Je to otázka herního způsobu, rozestavení i personálního obsazení,“ řekl Jílek v neděli, kdy přísnější měřítko snesli snad jen Filip Zorvan, Antonín Růsek a Jakub Trefil.

Zbytek zklamal, což rozladilo nejen realizační tým, ale i fanoušky a vedení klubu. Celková odevzdanost na domácím hřišti a neochota porvat se o výsledek bila do očí. Tristní pohled.

Takže co s tím před zápasem na půdě agresivního Hradce Králové?

Nabízí se přechod na systém se třemi stopery. Nejen proto, že Koubkovi „votroci“ tak sami nastupují, tudíž by se eliminovaly soupeřovy zbraně. Ale taky z toho důvodu, že Hanáci v tomto výchozím rozestavení předváděli v minulé sezoně opravdu zajímavé výkony. Mají na něj typy.

(Wing)beci Juraj Chvátal s Ondřejem Zmrzlým ožili, díky nadstandardnímu fyzickému fondu obhospodařovali celou lajnu a skvěle podporovali ofenzivu. Právě tahle pozice oběma sedí nejvíc.

Má to však jeden háček. Po odchodu Václava Jemelky chybí v olomouckém kádru levonohý stoper, což je v trojce pro plynulý chod Zmrzlého strany naprosto nezbytná věc.

Utkání na Spartě ukázalo, že je obrovský rozdíl mít nalevo praváka, například Florenta Poulola, který zkrátka nedá utaženou přihrávku po lajně tak, aby si ji mohl wingbek jedním dotykem převzít nahoru a upalovat vpřed. Silnější nohou s opačnou rotací to (až na šajtli) ani není fyzikálně možné.

Vyřešit se to dá pouze zpětným povoláním Michala Vepřeka do akce. Jílek to sice v neděli nevyloučil, ale příliš se na comeback sedmatřicetiletého veterána z béčka netvářil.

„Není to postavené tak, že nemá přesah k áčku. Je to taky možnost, ale nároky druholigového fotbalu jsou odlišné. Varianta to je, ale je potřeba to velmi dobře zvážit,“ uvedl kouč na adresu Vepřeka, jenž výborně zapadl do druholigové rezervy, kde na pozici stopera pomáhá mladším.

Věk-nevěk, perspektiva-neperspektiva, Sigma potřebuje pomoct tady a teď, zkušený obránce je k dispozici. Nicméně, než aplikovat paskvil jako na Letné, tak radši zůstat u klasické čtyřky.

I s tou jde však vymyslet jiné věci. Vraťme se třeba do nejúspěšnějšího Jílkova období na Andrově stadionu, které za pomocí silných ročníku 1993 a 1995 vyvrcholilo postupem do play off Evropské ligy proti Seville v létě 2018.

Být trenérem, zkusím, co mu fungovalo dříve. A sice schéma 4–1–4–1, jež rád vyznává například slávistický stratég Jindřich Trpišovský, a do něj aplikovat typologicky podobné borce.

S konstruktivním štítem, který spolehlivě vyplňuje nebezpečný prostor před stopery, pomáhá s první rozehrávkou a pak co nejrychleji otáčí těžiště hry (dřív Lukáš Kalvach – nyní třeba Jiří Spáčil).

S technickou osmičkou, která má obrovský akční rádius, je neustále v nabídce a v popisu práce má zejména výstavbu a diktování tempa (David Houska – Filip Zorvan).

Se šikovným podhrotem se smyslem pro kombinaci, dobrou orientací v meziprostorech a nadstandardním řešením finální fáze (Jakub Plšek – Antonín Růsek).

S ostrými křídly, která četnými náběhy trhají defenzivu a neštítí se soubojů jeden na jednoho (Šimon Falta, Tomáš Zahradníček – Jakub Matoušek, Jan Vodháněl).

A se silným útočníkem, jenž umí hrát zády k bráně a stopery otravuje natolik, že vzniká prostor pro parťáky z druhé vlny (Tomáš Chorý, Jakub Řezníček – Mojmír Chytil, Pavel Zifčák).

Ano, na papíře to zní jednoduše a realita není počítačová hra Football Manager. Vytvořit vzájemnou chemii je složitý úkol, ale za pokus to stojí. Teď jde o to, zda by si realizák na něco podobného troufnul, protože to s sebou nese i nepopulární rozhodnutí.

Třeba vynechání dvou ostřílených oblíbenců v základní sestavě: kapitána Radima Breiteho a záložníka Jana Navrátila. Jde o poctivé dříče, ale v současnosti nedisponují kvalitní nadstavbou, která se od nich přitom všeobecně očekává. Nelepí jim to, kazí. Fyzický i psychický odpočinek by je mohl nakopnout, navíc mají oba týmový charakter. Ega stranou, jde o nutný okamžitý impulz.

V neposlední řadě stojí za zvážení, zda by vzhledem k aktuálnímu rozpoložení Olomouce nebyl v(ý)hodnější způsob hry v nižším bloku než sázka na vysoký presink, která v posledních týdnech nevychází. Tvořit do plných by v sobotu naopak musel Hradec Králové a Hanákům by vznikal prostor pro brejkové situace. Nezní to tak sexy, ale je třeba sáhnout k taktickému plánu B.

Václav Jílek má o čem přemýšlet.