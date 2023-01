Minářův asistent Jílek a arogance moci. Takhle funguje Sigma Olomouc...

13. září 2022, 2. kolo MOL Cupu, Uničov-Olomouc

„Střídej ho už!“

„Do prdele, nevidíš, že ty standardky kope neustále na hovno? Tak to změňte, ne?“

„Tohle přece není normální...“

Václav Jílek si toho během nepovedené první půle (1:0 pro třetiligistu) pohárového utkání vyslechl od Ladislava Mináře víc než dost. Nereagoval, neotáčel se. Na malém útulném stadionku je sice atletická dráha, ale vzdálenost mezi oběma muži byla přesto jen pár metrů.

A věřte, že fanoušci domácích se při pokřikování sportovního manažera na hlavního trenéra tuze bavili. Zvlášť když v tu chvíli ještě živili naději na senzační vyřazení favorita, než duel nerozhodl a postup hattrickem nezařídil Mojmír Chytil. Kdo jiný taky, že?

Na Jílkovi bylo evidentní, jak je mu fén do zad od šéfa nepříjemný – komu by na veřejnosti nebyl? – ale držel se. Dělal, že neslyší. Do buranské přestřelky se nepřipojil, takovou radost divákům neudělal. Navíc mu šlo tehdy o místo. I když to klub nepřizná, lámal se chleba. Pokud by Sigma po nepovedeném startu podzimu nezvládla ani zápas proti papírově slabšímu soupeři...

Pak se nicméně Hanáci nakopli, z dalších deseti soutěžních utkání prohráli jen dvě na konci první části sezony, vyšvihli se na čtvrté místo ligové tabulky a jejich hráči debutovali v reprezentaci.

Ale podobné scénky jako ta z Uničova pokračovaly, například v Ďolíčku. Přítomní kroutí hlavou, televizní diváci šponují uši, jestli z reproduktorů opravdu dobře slyší a kontrolují v programu vysílání, zda sledují první ligu, a nikoli okresní přebor. Šéf klubu to vysvětluje výhodou silnějšího hlasu, což se nedá rozporovat, nicméně jde převážně o formu a obsah sdělení.

25. leden 2023, tiskovka před jarním začátkem ročníku, presscentrum Androva stadionu

Kauzu Chytil-Slavia nechejme stranou, podívejme se na vzájemnou chemii a verbální i neverbální komunikaci mezi Jílkem a Minářem. Takhle – kompletní videozáznam konference, pokud existuje, nesmí PR úsek nikdy pustit do světa,