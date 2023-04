Konferenční liga? Klokaní pohádce všichni fandí, ale pozor na Slovácko

KOMENTÁŘ MICHALA KVASNICI | Liga jde do finiše, kromě boje o titul a záchranu se zajímavě profiluje tahanice o čtvrté místo, vstupenku do předkola Konferenční ligy. Zatím k němu mají nejblíže Bohemians, jejichž zápasy baví celou republiku. Šanci ale větří i zkušené Slovácko a obrozená Olomouc. Při vší úctě k dalším týmům ve střední skupině, není pravděpodobné, že by někdo z nich ještě o bramborovou příčku reálně hrál. Takže kdo? Uherskohradišťský klub je pro mě navzdory ztrátě největším favoritem.