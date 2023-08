Sparta prodává nejperspektivnějšího pravého wingbeka. Gabriel jako Coufal

BLOG MICHALA KVASNICI | Poslední rok se ve Spartě nejvíce skloňuje pozice pravého wingbeka. Je lepší Jan Mejdr, nebo Tomáš Wiesner? Experti nejsou sjednocení, neboť typově jde o velmi odlišné fotbalisty, z nichž se každý hodí do jiného charakteru utkání. Reakce jsou tak padesát na padesát, často se mluví o tom, že na úroveň mistrovského a evropského mužstva nemá ani jeden a hodila by se posila. Já jasno mám. Nejzajímavějším pravým wingbekem Letenských byl Adam Gabriel, který odchází do Midtjyllandu.