Forty, buď fakt fortelný. Host ze Sparty zatím Olomouc netáhne, Šulc je jinde

BLOG MICHALA KVASNICI | Jan Fortelný přišel do Olomouce na hostování ze Sparty, aby přinesl nadstandardní věci. Kreativitu, energii, ideálně čísla jako v Teplicích, kde v předminulém ročníku nasbíral 4+7 a dalších 2+1 v baráži. On sám už nechtěl hrát o záchranu, proto si vybral Sigmu. Alespoň to takhle letos v zimě zdůvodňoval, když se stal v Praze nepotřebným. V této sezoně však čtyřiadvacetiletý středopolař svému příjmení nedostává. Na Hané se zatím spíš trápí a kariéru nenakopává, jak všichni čekali.