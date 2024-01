Zima ve Slavii: pomoc a investice na EURO, ale i nebezpečný precedens

David Zima nikdy nezavrhl comeback do Edenu, mezi řádky se to dalo číst i v rozhovoru pro iSport.cz loni v březnu. Toho času zraněný obránce bezelstně, jinak to sympaťák z Olomouce ani neumí, přiznal intenzivní kontakt se Zdeňkem Houšteckým a hlavně vábení ze strany asistenta s čím dál větším vlivem na sportovní chod vršovické značky.

Slavia nepochybně získává nadstandardní kvalitu, která jí okamžitě pomůže a v ideálním světě si hned po EURO 2024 řekne o další angažmá venku. A ještě na tom všichni vydělají. Ostatně takový je snový plán všech zúčastněných.

Být zdravý, mít vytížení, dostat se zpátky do formy, zaujmout kouče Ivana Haška, proklouznout do nově se tvořící základní sestavy nároďáku, blýsknout se v Německu – a šup zase zpátky do ciziny. Třeba rovnou do první bundesligy, ne druhé.

Zároveň jde o risk. Ponechme nyní stranou, že možná z rotace vypadne perspektivní Tomáš Vlček a že by se dlouhodobě hodil spíš čistokrevný levonohý stoper. To ukáže až čas.

Rizikový může být takový transfer spíš při budoucích jednáních s potenciálními posilami. Ať už SKS přemýšlí nad celou věcí čistě byznysově s půlročním výhledem a následným zhodnocením, vězte, že evropská konkurence o nákladné investici dobře ví. A bude ji mít v paměti i nadále.

Nebezpečný precedens se automaticky nabízí. Dřív si totiž kluby, například ty ze Skandinávie, řekly za hráče dva miliony eur, teď po vzoru Zimy mohou chtít čtyři až pět. Proč by to nezkusily, když ví, že Slavia takové peníze v případě enormního zájmu trenérů umí vytáhnout?

Že takové výdaje úplně nekorespondují s vizí nového majitele Pavla Tykače? Podle nedávných vyjádření, ať už samotného miliardáře či předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka, absolutně ne.

Pokud tedy nešlo o pouhé PR věty, které stejně jako sázka na akademii zní na veřejnosti zkrátka lépe, než že se rozjedou další hvězdné války. Nicméně třeba bude Zima opravdu ojedinělým projektem, na nějž už sportovní ředitel Jiří Bílek a spol. nenaváže. To taky ukáže až čas.

Každopádně hodně štěstí, Davide. Moderních dynamických beků se zdravým sebevědomím, kteří v reprezentaci navzdory chabé klubové minutáži snad nikdy nezklamali, není nikdy dost.