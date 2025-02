Baníku proti Sigmě nejvíc scházel slovenský oRIGOš. Chtěla ho Verona

David Buchta střílí gól do sítě Sigmy • ČTK / Sznapka Petr

BLOG MICHALA KVASNICI | Nemoci, zranění, karty... Baník zvládl souboj s Olomoucí (1:0) i v okleštěné sestavě a kromě tří bodů získal cenné informace. Jednou ze zásadních zpráv pro realizační tým Ostravy směrem do budoucna je fakt, že absence slovenského středopolaře Tomáše Riga má na mužstvo větší vliv, než by se možná mohlo zdát. Ne nadarmo byl o něj před pár (tý)dny znovu zájem z top soutěže.

Jaký by byl Baník bez Ewertona, se řešilo celou zimu. Až do sobotní půlnoci, kdy v Egyptě skončil přestupní termín. Al-Ahly si musí nechat zajít chuť. Ale jaká je Ostrava bez tvůrce, to ukázalo nedělní odpoledne.

Vykartovaný Tomáš Rigo si rok a půl drží tak vysokou výkonnost, že to spousta z nás bere za automatiku. Slovenský reprezentant je moderní osmičkou, která se v defenzivě chová jako správná šestka a v ofenzivě jako desítka. Prostě „oRIGOš“.

Pomáhá s prvotní výstavbou, vykrývá nebezpečné prostory, zachytává míče, hned je distribuuje nahoru, diktuje tempo, oběma nohama otáčí těžiště, pálí z dálky...

Tradičnímu parťákovi Jiřímu Boulovi trvalo půl hodiny, než si zvykl na hru bez Riga. Ona fakt není náhoda, že o dvaadvacetiletého záložníka v létě stála Minnesota a nedávno Hellas Verona z Itálie.

Komplexních středopolařů v takovém věku po Evropě příliš nenajdete, potvrzují to i data. Baník se musí připravovat na dobu bez něj. Čím dřív, tím líp.