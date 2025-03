Petrželu zastínil Kaká. Poloviční hosté i střídání, co by se nemělo počítat

Jakub Matoušek II 3/10. Host z Českých Budějovic má být na hrotu výraznější než Filip Žák, který odešel do Vyškova. Páteční realita ukázala opak. Šestadvacetiletý útočník, jenž na podzim za Dynamo zapsal devět prvoligových startů, působil bezradně. Neudržel míče, nevyhrával souboje, nedostal se do jediné střelecké pozice. Stopeři hostů s ním neměli žádný problém. Navíc v 53. minutě mohl být po ostrém skluzu rád za žlutou kartu. Nejvíce zaujal při střídání, nahradil ho totiž o rok mladší jmenovec Jakub Matoušek I a lidé na tribuně se kuriozitě náramně smáli. „Tohle střídání by se nemělo počítat,“ navrhovali. Příště v základní sestavě místo Matouška II čekejte Tomáše Jedličku, vypadal na špici mnohem lépe.