Kometu čeká práce: nemůžeš hrát, co chceš. Dotchin? Chce to herní respekt

Jestli někdo čekal zázračnou změnu, tak podle mě to byla blbost. A taky jsme viděli, že změna hlavního trenéra nepřinesla kouzlo ve smyslu, jak všichni začnou hrát jinak. Boleslav sice není pasovaná mezi favority extraligy, ale je to hodně bruslivý tým, což o něm platí už dlouho. Navíc proměnila osm ze třinácti přesilovek, což znamená smrtící výkonnost. K tomu se jí povedly posily pro hru v početní výhodě. Tohle všechno Kometě zrovna nepřidalo.

Její výkon? Chtěl bych říct, že byl lepší, ale nic moc jsem tam neviděl. Necítím to tak, že by se měl jen vyměnit trenér, hráči si pak poradí a rozhodnou. Ne, hráči potřebují obrovskou pomoc seshora ať od majitele, nebo trenéra. Měly by se dít velké změny, přijít velmi dobrá komunikace, nastavování nových věcí, jít přes závit.

Důležité je teď velmi adresně si promluvit, aby každý věděl, co má dělat. Má smysl do detailu probrat znovu taktiku, jestli ji každý chápe: jak se chovat při napadání, při bránění a jít po detailech.

Přijde mi, že doteď si tým hrál spíš to svoje, na co je zvyklý a co by hráči chtěli. Jenže nemůžeš hrát, co chceš ty. V tuhle chvíli musíš hrát, co potřebuje Kometa Brno. Jestli jsi hrál před rokem takhle? Fajn. Ale teď máme jiný tým, třeba trochu jiný směr a chceme to takhle. Přizpůsobíš se ty a ne, že Kometa bude čekat, co uděláš, a pak se uvidí, jestli z toho bude i nějaký přínos.

Pozdě není, určitě ne. Je teprve po čtvrtém kole, ale extraliga uhání dál. Použiju paralelu ze sezony 2004/2005, kdy nám v Pardubicích rezignoval po šestém kole František Výborný. Byli jsme na dně a kolem nás Jihlava, museli jsme vyhrát. Hrál se strašný zápas, ale utrhli jsme ho a chytli se.

Kometa to má podobné, ve středu Budějovice, v pátek jede na Kladno. Takže ji taky čeká kámoš ze dna tabulky a musí ho obehrát. Jestli to nezvládne, tak se bude trápit celou první čtvrtinu. Pokud první čtvrtinu nezvládnete, v tu chvíli už problém přichází.

Když ztrácíte tři body, potřebujete vyhrát dva zápasy v řadě, týmy nad vámi taky nějaké body seberou. Pokud ztrácíte ale na střed tabulky už třeba devět? To nejsou tři zápasy, za které manko smáznete, kdepak. To už potřebujete pět výher, nejste sami, kdo boduje.

Víkendem taky zahýbalo, že se Jake Dotchin porval s Filipem Chlapíkem. Říkám si, že je to v tuhle chvíli i na Spartě, aby mu v příštím zápase vysvětlila, že na Chlapíka se sahat nebude. Dovedu si představit, že dobře fyzicky vybavení jedinci mu vysvětlí, že další vzájemná střetnutí pro něj budou hodně nepříjemná. V Americe by si tohle na nejlepší hráče nedovolil, protože by příště přišla jasná odezva.

Dotchin dobře ví, že se na tyhle hráče nesahá, nevyzývají se ke rvačkám. Že si to dovoluje u nás? To je jen jeho rozmar. Dobře ví, kdo je Filip Chlapík, dobře ví, kdo je Iikka Kangasniemi, dobře v minulé sezoně věděl, kdo je v Olomouci Jan Káňa.

Četl jsem, že Kladno vyslalo vzkaz, aby mělo i přes porážku respekt. Dobře, ale musí si udělat i herní respekt. Ne, že dostanete šišku a pak půjdete druhé seřezat. Tohle mi jako vzkaz, že si sjednávám respekt, nepřijde.

Je pochopitelný, že si s Chlapíkem něco řekli a konverzace se asi nevedla ve stylu, že Chlápu mrzí, jak Kladno dostalo sedmičku. Něco štiplavého tam proběhlo. Jen není, nebylo a nebude v pořádku, když Dotchin jde po nejlepších hráčích týmu.

On hraje na hraně, což je fajn, takové hráče potřebujete. Aby se ta mez určila? To je na rozhodčích, pak na disciplinární komisi a nakonec hrají roli i sami hráči. Pokud týmy vidí, že jim Dotchin zajíždí do nejlepšího borce, měly by si ho ochránit.

Autor je vítěz extraligy 2005 a bývalý reprezentant

