Kouzlo Liberce? Zlepší vás a systém, který šlape. Dobře ví, co je v Královi

ZIMÁK MICHALA MIKESKY | Liberec vyhrál jako první tým extraligy za tři body v Pardubicích. Není to pro mě úplně překvapení, protože je porazil popáté za poslední dva roky, on na Dynamo vyloženě umí. Bílí Tygři mají strašně dlouho stejný systém a zkusím vám ho trochu přiblížit.

Doma hrají aktivnější napadání a venku takzvaného huntera. Znamená to, že pošlou dopředu jednoho rozvědčíka, který donutí hrát obránce soupeře puk do středního pásma. Dojde k tomu, že se takzvaně přepůlí hra. Jeden napadající hráč vyžene kotouč do středního pásma, kde čekají čtyři spoluhráči. Tam začíná rychlým přístupem aktivní obrana, která pokračuje i v obranném pásmu.