Ondrovi jsem nevěřil a omlouvám se. Kaše pobláznil Litvínov, tým zvedl

Celý litvínovský úspěch jde za Ondrou Kašem. Nemyslím to nijak blbě vůči ostatním hráčům, ale on je pobláznil. Pořád je tedy nevidím úplně na titul, ale můžou se stát velké věci díky tomu, co v klubu předvádí.

Ondra ukázal i ohromnou individuální kvalitu, nejen pozici lídra. Umí dopředu, dozadu, zahraje tělem, dobře vystřelí, nahraje... No, mohl bych vyjmenovávat ještě dlouho. Věděl jsem, že se vrací kvalitní útočník. Ale že to bude takováhle bomba? Jsem překvapený a ještě jednou se těm klukům žlutočerným omlouvám.