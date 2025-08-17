SESTŘIH: Liberec - Sparta 0:2. Kadeřábek poslal Pražany do čela. Vindahl žongloval i ničil
Fotbalová Sparta jede na vítězné vlně. Společně s Konferenční ligou sčítá výhry, aktuálně je na numeru sedm. Dobré rozpoložení si přivezla také do Liberce, kde naposledy na jaře prohrála. Slovan srazila vlastně už během prvního poločasu, nakonec si odváží tři body za vítězství 2:0. Domácí zničilo vyloučení, pak už se těžko propracovávali k šancím. Letenští se tak poprvé v ročníku bodově osamostatnili v čele tabulky, vedou o dva punkty před Slavií.
Po těžké sezoně živí sparťané naději, s návratem Briana Priskeho vstoupili do ligy slušně. Začali remízou v Jablonci, nyní berou čtvrtou výhru v řadě, drží první pozici v pořadí. „Je to pro nás ohromně cenné. Pomáhá nám to věřit, že to co děláme, děláme správně. Start je velmi důležitý,“ liboval si při noční tiskové konferenci na stadionu U Nisy Peter Vindahl, jeden z tahounů mužstva.
Právě on jasně předvedl, v jaké je tým pohodě. Ke konci utkání poslal domácí gólman Tomáš Koubek dlouhý odkop až do jeho šestnáctky, Dán zpracoval míč na prsa, nenechal ho spadnout na zem a zahrál tři panenky, neboli žongly. Byla to show pro prakticky plný stadion. „Nepoštěstí se vám to každý den,“ usmíval se. „Občas je potřeba brát fotbal trochu s lehkostí,“ dodal.
„Nebylo to od nás úplně TOP, ale zápas snesl vysoká měřítka. Musím říct, že jsme zvládli lépe hru proti deseti než minulý víkend. Měli jsme za sebou dlouhé cestování z Arménie, takže nebylo tolik času na přípravu, ale musím pochválit svoje kluky,“ hodnotil Priske.
Spartě jednoznačně pomohl začátek. Slovan inkasoval od desáté do jedenatřicáté minuty hned tři zásadní rány. Bylo jasné, že se z nich bude těžko vzpamatovávat. Všechny údery do domácího sebevědomí byly značně tvrdé.
„Měli jsme nějaký plán do hry, ale pak jsme dostali brzy gól, když máme míč na straně a nevyřešíme to. Mrzí mě, že jsme prvních patnáct minut nebyli aktivní,“ litoval domácí trenér Radoslav Kováč.
Zaprvé šlo o branku Sparty. Ta prvních deset minut vládla, hrála suverénně, což vyústilo v logický úspěch. Šimon Gabriel se zachoval špatně pod presinkem Magnuse Andersena, nahrál míč přímo Lukáši Haraslínovi, od něj se dostal k Janu Kuchtovi, který poslal velmi mazaný pas po velkém vápně. Pavel Kadeřábek se do míče opřel levou, pomohla mu lehká teč a Sparta vedla. Letní posila se trefila poprvé po návratu.
„Gól po více než deseti letech za Spartu chutná krásně. Více mě ale těší ta výhra, protože víme, jak těžké jsou zápasy v Liberci. Musím říct, že jsem to tam takhle podobně na levou měl v Konferenční lize ve čtvrtek a kluci se mi smáli, že jsem mu to hodil do koše, tak snad teď budou spokojenější,“ vykládal „střelec“.
Další „ťafku“ zasadil domácím Ahmad Ghali. Tentokrát nastoupil na začátku jako útočník, což kopal po svém příchodu do Slovanu před čtyřmi lety. I kvůli nízké produktivitě jej bývalý trenér Luboš Kozel přetvořil na wingbeka. Proč to tak bylo, demonstroval Ghali také proti Spartě. Ve 22. minutě šel naprosto sám na gólmana, měl mraky času, ale Vindahla nepřekonal. Jasně tak předvedl, proč nasbíral v české lize (jako ofenzivní hráč) pouhých pět branek za 84 startů. Dánský pavouk zasáhl levou nohou. Byl to zákrok zápasu, jak se později ukázalo.
Třetí nepříjemnost se udála zanedlouho. Andersen potvrdil velmi slušnou formu z posledních týdnů, poslal pas za obranu. Za ni se dostal Veljko Birmančevič, kterého viditelně stáhl Aziz Kayondo. Sudí Jan Všetečka nejprve z kapsy vytáhl žlutou kartu, libereckému bekovi ji však nakonec neudělil. Změnil barvu, vytasil červenou a domácí šli do oslabení. Bylo jasné, že k bodům se propracují velmi složitě.
„Červená byla z toho, že to Kayondo pozdě odcouval, ale bylo to skvěle sehrané ze strany Sparty,“ neláteřil na rozhodčího Kováč. „Andersen roste. Hraje výborně. Je skvělý na míči, je aktivní a chce hrát nahoru. Jeho výkony jdou zápas od zápasu nahoru,“ chválil nevysokého střeďáka Priske.
Vindahl v dobrém rozpoložení
Letenští se mohli pustit do své hry založené kontrole utkání. Ma jí na ni vhodné borce, třeba středová dvojice Andersen - Kairinen se v klidné kombinaci vyžívala. I proto se nakonec statistika držení míče vyhoupla na 76 procent pro Spartu.
Pro Slovan to bylo složité, i když ve druhé půli výrazně přidal. Jenže to už byl ještě v horší situaci, hned čtyři minuty po půli hosté znovu skórovali. Po skvělém pasu Matěje Ryneše si dvojice Birmančevič - Kuchta vyměnila balon a první po zemi v klidu překonal Tomáše Koubka. K tomu musel odejít z placu domácí kapitán Lukáš Masopust…
„Chtěli jsme ucpat střed, ale první gól jsme jim defacto darovali, pak červená, to je proti tomuhle soupeři hrozně těžké. Navíc pak inkasujeme hned na začátku druhého poločasu,“ našel vysvětlení domácí tahoun Michal Hlavatý.
Velkou šanci měl při dorážce Marek Icha, ale Vindahl znovu zasáhl, prokázal, že je v dobrém rozpoložení. Už ve čtvrtek v Arménii, kde si Sparta zajistila postup do play off Konferenční ligy, byl velmi dobrý. „Jsem rád, že se mi daří. Chci si výkonnost udržet. Myslím, že se náš tým posouvá,“ liboval si Vindahl.
„Druhý poločas jsme chtěli být trpěliví, ale hned jsme dostali gól. Pak chvilku dobrá pasáž, škoda že jsme nedali branku,“ pronesl Kováč.
„Mrzí mě jen, že jsme nepřidali ještě jeden gól, abychom definitivně rozhodli,“ podotkl Priske a použil výstižné spojení v angličtině „kill the game“.
Další možnost budou mít jeho svěřenci ve čtvrtek, kdy se v play off Konferenční ligy poměří s lotyšským Riga FC.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|2
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|6
Karviná
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|7
Liberec
|5
|2
|1
|2
|8:8
|7
|8
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|9
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|13
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu