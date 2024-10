Pardubice se mi nelíbí. Obr sbírá body, ale herní věci u Dynama drhnou

KOMENTÁŘ MICHALA MIKESKY | Musím začít Pardubicemi, které přirozeně každý asi sleduje. Zajímáte se, jak se našlapanému týmu vede. Jsou druhé, takže si takhle zvenku řekneme, že není důvod k panice. Jen na to, jaký mají kádr, se mi jejich hra nelíbí. Nemá tvář, není vidět jeden směr, kterým by hra šla. Třeba je to právě tou kvalitou, že každý si chce vepředu i vzadu udělat něco malinko svého. Každopádně když se na zápasy díváte, neladí jim to.