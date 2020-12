Facka v prvním zápase nám pomohla. Rusy jsme zničili týmovým pojetím

Karel Klikorka radostně chytá Filipa Koffera, který poslal českou dvacítku do vedení • Profimedia.cz

Čeští mladíci se radují z gólu do sítě Ruska • Profimedia.cz

Dá se říct, že jsme soupeře vlastně psychicky zničili týmovým pojetím. Z ruského pohledu byl český hokej samozřejmě velmi nepříjemný. Když hrajete na kotouči, a jezdíte pořád do plných, postupně vás to trápí víc a víc. Ještě důležitější faktor, než odstoupenou obranu ve středním pásmu, vidím v organizaci hry v obranném pásmu, kdy jsme dokázali hrát dlouho pod určitým tlakem soupeře. A tam je potřeba vypíchnout blokování střel, které český tým zvládl naprosto famózně. Samozřejmě nám hrálo do karet, že jsme ještě z té hry pod tlakem vytěžili ve druhé třetině gól z protiútoku. Tohle byla vlastně klíčová věc. Nejen, že Rusové byli otrávení z naší obrany, k tomu ještě prohrávali.

Vždycky zápas začíná 0:0 a můžete individuálně silné týmy předčít tímhle stylem. Ale vyžaduje to maximální disciplínu a odhodlání plnit taktiku na sto procent od všech hráčů. Přesně tohle tam proti Rusku bylo vidět. Když zblokujete tolik střel, je to vždycky o obětování se pro tým.

Může se zdát jako velký paradox, že ruský tým porazil na Karjale české áčko a hrál opravdu výborně, ale každý zapas je jiný. Naší dvacítce vše vyšlo tak, jako Rusům celá Karjala. Oni tam tehdy byli v roli trochu outsidera, na MS byla karta otočená. Celkově mě docela překvapilo, že na vývoj utkání Rusové moc nereagovali změnou rytmu, možná jen lehce na začátku druhé třetiny, ale organizačně působili spíš stereotypně.

Český tým nemá výraznější individuality. Spíš může uspět tímto pojetím, kdy bude hrát cely tým. S Ruskem hráli dobře všichni, navíc se všichni podřídili. Ale brankář je vždy základ. Vyšel tah s Paříkem, který chytal dobře, tentokrát mu jen hodně pomohl celý tým. V defenzivě vypadali dobře Jiříček, Kučeřík, v útoku Rychlovský, Teplý, Koffer, Raška ale i další. Mohl bych jmenovat ještě hodně dlouho. Opravdu to spíš působí, že můžeme uspět takto, než že bychom předpokládali, jak bude zápas rozhodovat třeba pět hráčů svými individuálními výkony.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 36:38. Koffer, 45:07. Lang Hosté: Sestavy Domácí: Pařík (N. Malík) – Krutil, Kučeřík (A), Haš, Svozil, Jiříček, Klikorka, Kubíček – Lang, Myšák (C), Teplý – Beránek, Vitouch, Mužík – P. Novák, Gut, Raška – Rychlovský, Najman (A), Koffer – Přikryl. Hosté: Askarov (Achťamov) – Muchamadullin, Čisťakov (A), Čajka, Kuzněcov, Kirsanov, Kňazev, Byčkov – Podkolzin (C), Chusnutdinov, Afanasjev – Činachov, Baškirov, Amirov (A) – Firstov, Safonov, Gricjuk – Bardakov, Ponomarjov, Grošev – Spiridonov. Rozhodčí Gouin, Kowalski – Chaput, Mahoney Stadion Rogers Place