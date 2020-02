Studio kamarád, Pešán sází na své koně. A co teď vzít i úspěšné trenéry? | iSport.cz

Po Jakubu Petrovi si Filip Pešán dosadil dalšího blízkého kolegu a kamaráda k reprezentačnímu výběru. Osmnáctku dostal pár měsíců před šampionátem na starost z extraligových Vítkovic vyhnaný Jakub Petr, dvacítky se nově ujme Karel Mlejnek, kouč podprůměrného prvoligového Sokolova a asistent Miloše Říhy u dospělého nároďáku. Jaká je to volba?

Vzhledem k aktuálnímu dění a vztahové mapě v českém hokeji málo překvapivá. Nový šéftrenér si do klíčových pozic obsazuje své lidi, jimž (nejspíš) věří. Proti tomu se dá těžko něco namítat, na druhou stranu v zákulisí zaznívají hlasy ve stylu, čeho je moc, toho je příliš. Těžko se reptání divit, navíc nejde o ojedinělé výkřiky.

Zní takové klišé, že dotyčný dává hlavu na špalek. V českém hokeji se to také říká, jen je to obvykle takový prázdný řečnický obrat, který se prakticky nikdy nedotáhne do konce, ať je výsledkový průšvih jakýkoli.

Pešánova strategie je po případu Varaďa jasná. Mít pod sebou trenéry, kteří mu budou za džob dlouho vděční a zavázaní.

A co že je to případ Varaďa? Trochu schovaná bizarnost