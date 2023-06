Co bude dál s Růžičkou? Vývoj pádí, ale ještě je čas na velkou ránu

Poslední výsledky samozřejmě hovoří proti luxusním nabídkám z nejlepších adres. Ty jsou podle všeho pasé. Hodně se spoléhalo na to, jak Růžička rozproudí nespolehlivý Litvínov, odkud VR vzešel pro světový hokej. Vracel se domů, šlo o prima příběh. Skončil neslavně, vedení klubu legendu odvolalo z poslední příčky od týmu. Od týmu, který uměl zapnout, vyseknout precizní výkon, jenže předváděl i nepochopitelné blackouty. A těch bylo víc.

Je na škodu, že se Růžička nikdy nerozhodl pro zahraniční štaci. Svého času k němu mířily lukrativní pobídky z Ruska. Neochota opustit komfortní zónu a pustit se do složitého dobrodružství připravila kouče o nepřenosné prožitky, jež by mu opatřily rozhled a později náramně posloužily.

Ve dvou dekádách strávených v tuzemském prostředí se do jisté míry utavil. Dál spoléhá na své oči, instinkt a to, co dřív celkem pravidelně vedlo do finálových bran. Nicméně vývoj pádí zběsilým tempem. Růžičkovi by mohla sednout práce v týmu schopných a nadaných kolegů, od nichž by si vyzobával, co potřebuje, a dal i na jiné.

Ještě je čas na velkou ránu.