Příchod Červenky? Dědkův majstrštyk. Ukázal, že extralize zvedá hodnotu

Z jeho příchodu totiž bude profitovat celá extraliga. Renomé domácí soutěže nabobtná, stoupnou zisky všech klubů ze vstupného, pozdvihne se zájem sponzorů, časem jistě stoupne i částka za marketinková práva. Příchod nejlepšího hráče světa IIHF pomůže vše uvést do rychlejšího pohybu, než kdyby zůstal ve Švýcarsku.

Jde o obrovský pozitivní impuls pro celý český hokej. Dokázat hráči zrušit kontrakt ve Švýcarsku a přivábit jej do klubu, k němuž má blízko jen díky slušné dojezdové vzdálenosti do Prahy, kde žije, to je majstrštyk.

Jistě. Nezřídka obrovská očekávání neklapnou a o to větší zklamání pak skousáváte. Může to být teoreticky i tento případ. Osobně si však nedovedu představit, na čem by tahle akce měla krachnout. Jedině snad na nenadálých finančních potížích majitele Dynama, pak by se zřejmě rekordní měsíční odměna pro extraligového hráče mohla stát silnou přítěží. V zákulisí se hovoří o mzdě atakující až dva miliony korun. Je to darda, která se však může klidně vyplatit.

Dynamu v tom, že v Červenkovi získá v kabině klidnou, avšak nesmírně inspirativní sílu. Kdo není hloupý, nechá se mazákovým přístupem nakazit a povede svou kariéru správným směrem. Dynamo právě tohle potřebuje v honbě za Masarykovým pohárem.

Tým bude silný i podle toho, jak ostatní přijmou Červenkův příchod. Pokud se podíváte na složení ofenzivní linie, dojde vám, že Pardubice do sezony vystartují s první lajnou pro národní tým, druhá a třetí formace by mnohde jinde byla úvodní. A čtvrtý pardubický útok? Druhá řada skoro na všech ostatních adresách, k tomu čas na druhé přesilovce.

Nabízí se, že hráči, jako jsou Tomáš Zohorna či Robert Kousal , trochu spadnou s minutáží, ale chtě nechtě to musí vzít z té pozitivní stránky. Dorazil někdo, kdo je silou své osobnosti schopný protrhnout v českém Hockeytownu dvanáctileté čekání na mistrovský titul. Brblání na menší ice time je nepřípustný, nehledě na to, že Červenka je mašina, která vám na konci dne přinese i finální odměny. To chytří pochopí rychle.

A mimochodem dorazil někdo, kdo se vážně nemusí obávat, že mu bude z výkonnostních příčin zrušena dvouletá smlouva před jejím naplněním. Jasně, že Červenka dostane velké peníze, ale nejhezčí je, když se s ním bavíte mimo záznam. Rychle nabudete přesvědčení, jak jej štvaly nízké ambice předchozího klubu, jak moc potřeboval najít klub s velkými vizemi.

Ocitl se na dobré adrese.