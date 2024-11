Nechat v klidu odejít Kovařčíka? Trenér Motoru by musel být blázen

Sedět v tabulce na jedenácté figuře, mít pod sebou dvanáctý tým o jediný bod a poslat mu v tak exponované sezoně člena širšího reprezentačního kádru a útočníka z první lajny? To rozhodně nebývá zvykem a musíte mít sakra pádný důvod, proč k tomu přistoupit. Pro Oceláře jde o milý a nečekaný dárek. Byť občas se přihodí. Jako loni, kdy v krizi se potácející Mladá Boleslav pustila do vysoce konkurenční Plzně dravého útočníka Tima Söderlunda a nic za něj nechtěla.

Třinecký automat na tituly rozjel sezonu hůř, než by mu bylo milé a shání se po opravných prostředcích. Kovařčík může být klíčová trefa a v součtu s návratem Martina Růžičky počátek pozvolné cesty vzhůru. Mimochodem, o něco podobného se pokouší na jihu Čech. Teď už tedy s o jednou zbraní méně.

Pokud vám po sportovní stránce nedává transfer logiku, je nabíledni podívat se na něj optikou financí. Kovařčík z logiky věci patřil k nejlépe odměňovaným členům kádru Ladislava Čiháka. Dostat hráče s takovým potenciálem do místa, s nímž předtím nikdy neměl nic společného, přeplatit konkurenci, to už si žádá vysokou pobídku. Tady se pohybujete okolo 400 tisíc měsíčně v základu a po dobu několika let. Nyní ušetříte, v souhrnu půjde do konce sezony o více než dva miliony korun. Potřebuje je Motor? Vypadá to, jinak by do toho nešel. Tenhle balík hodlá investovat v budoucnu do jiné posily. Aspoň tak zní