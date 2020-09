Vládní logika: 500 v kině, 0 na sport. Zlikvidujme malé hokejové kluby!

Do utkání v Plzni nastoupil do branky Českých Budějovic gólman Jiří Patera • ČTK / Chaloupka Miroslav

Tak si to pojďme shrnout… Dětem zakázali tělesnou a hudební výchovu. Opery, operety či muzikály mají smůlu. Utrum! Na dva týdny. V hospodě může u jednoho stolu sedět maximálně šest hlav. Sport může milostivě pokračovat, ale bez fanoušků. No a kina s divadly budou hostit až pět stovek diváků. Zajít taky můžete mezi stovku lidí do akvaparku. To je logika, co? A jako bonus likvidace malých hokejových klubů.