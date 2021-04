Český hokej pro fanoušky?! Nejdřív derby, pak semifinále ve stejný čas

Už před startem semifinále hokejového play off jsem kroutil hlavou. Že se obě série vyvrcholení sezony, na které fanoušci čekali dva roky, budou hrát ve stejné dny? To jsem nepobíral. Znovu jsem se podivil v neděli. To se pro změnu zápas Sparty s Libercem kryl s fotbalovým derby „S“. A bohužel to nebylo všechno…