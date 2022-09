Titul pro Spartu? Proč ano, proč ne: Brutální ofenziva, ale co když...

Poslední zlato v roce 2007. Od té doby jen dvě prohraná finále. Teď Sparta znovu opakuje svůj cíl, který zůstává stejný jako v posledních letech. „Titul. Všichni víme, že by po tolika letech Spartě velmi slušel,“ hlásí sportovní ředitel Petr Ton. I když to během tří let s novým vedením nevyšlo, ze svých nároků neuhýbá. Meta zůstává stejná. A s kádrem, jaký se v metropoli sešel, ani jiná být nemůže. Co jsou hlavní zbraně Pražanů, a co by je naopak mohlo zastavit?