Nejvíc nepříjemný soupeř? Hradec. Otravné vosy a balanc na hraně fér hry

KOMENTÁŘ ONDŘEJE KUCHAŘE | Když se napříč extraligou zeptáte hráčů na nejnepříjemnějšího soka, v odpovědi se jich shodne naprostá většina. Hradec. Jednoznačně. Po něm daleko nic. Čím to je?

Páteční duel mezi Spartou a Mountfieldem byl bombastický. Góly, tvrdost, rvačky, emoce. Chutný předkrm před play off fanoušci v Praze zblajzli jak malinu. A můžou za to především hráči hostů. Oni na led pravidelně jezdí s kanystrem oleje, který postupně dolévají do ohně.

„Všechny zápasy v soutěži jsou na nože, s nimi je to ale ještě trochu jiné. Jsou to nejvyhecovanější duely,“ přitaká sparťan Miroslav Forman. Čím to?

Na Mountfieldu vás jako soupeře štve totálně všechno. Síla obrovitých beků, jejich hra na hraně (Jank, Marcel). Útok plný otravných vos (Klíma, Okuliar, Perret). Kdykoli můžou, využijí šanci na fyzický atak. Klidně po odpískání. To mají nejraději. Snaží se druhou stranu rozhodit. A jde jim to mistrovsky. K tomu přidejte slovní výpady a jazyk ostrý, jako by ho pokaždé vymáchali v chilli (Lev, Smoleňák, Chalupa).

Jindy třeba soupeři trapně rozlámou hokejky, jako to předvedli v lednu proti Liberci. V hlavní roli byl Jakub Lev. Jeden z hradeckých hráčů, pro kterého soupeři těžko nachází slušné výrazy.

Další praktiky Mountfieldu, o kterých se tolik nemluví? Třeba průjezd kolem jeho střídačky nemusí být leckdy příjemný. Na soupeře řvou nadávky, občas nenápadně vychrstnou vodu. Jindy vás třeba na pár vteřin zpoza mantinelu přidrží za dres. I tohle patří do arzenálu jeho zbraní. Ano, občas ne úplně férových. Nutno dodat, že se k nim čas od času uchýlí i kdekdo jiný. Nikde to však není tak časté a tak viditelné.

Soky ale štvou i dalšími věcmi, teď už veskrze sportovními. Jde o jejich herní styl. Tak skvělý pohyb jako mají Hradečtí, nemá v extralize nikdo další. Úžasně napadají, což je jejich základ hry. Že se třeba zrovna brání oslabení? Nevadí, bránit nechtějí. Stejně do toho dupou. Jo, občas je někdo prohodí a frkne. Ale jinak? Na soupeře vytváří dotěrným pohybem neustálý tlak.

V pátek na Spartě často cíleně dojížděli do brankáře Jakuba Kováře. Jindy šly do provokací po hvizdu. Třeba jako před rvačkou Perreta s Miklišem. Nebo po čistém hitu Němečka na Okuliara. Slovenský útočník Hradce ho však neskousnul a jako třetí hráč v potyčce se na beka Pražanů zezadu vrhnul.

V play off můžou s tímhle stylem rozložit kdekoho. Na druhou stranu, těžko dělat ze zákeřností přednost. Kdo věří v jakousi sportovní karmu, jde jinudy. Často se vám totiž takové chování vrátí jak bumerang. A trefí vás do nosu. Podobně hrál Hradec i vloni. Šlapal, vyhrál základní část. Aby je pak ve čtvrtfinále v pěti zápasech vyndala po ZČ jedenáctá Mladá Boleslav.

