Problém barážového Kladna? I to, že bývá Jágr pořád nejlepší. Bohužel…

Barážové Kladno. Zvykejte si. Rytíři se v roce 2019 velkolepě vrátili mezi elitu. Comeback po pěti letech dokonali právě v Českých Budějovicích, hlavně díky gólové explozi Jaromíra Jágra . Trefil se čtyřikrát a pokolikáté už ukázal nadpozemské umění.

Byl to jeho úchvatný večer. Tenhle nestárnoucí matador i teď proti Motoru neúnavně bojoval, vracel se, dral se do šancí. Dlouho byl možná nejlepším hráčem týmu. Hlavně v první části, než se přidali ostatní.

A právě v tom je problém. Jako manažerovi a majiteli se mu nedaří postavit konkurenceschopnější mužstvo. Nebýt právě čísla 68 a jeho majetkového vstupu do klubu, nejspíš by se v Kladně už dávno nehrálo. V tomhle ohledu rovnice Jágr spasitel platí.

SESTŘIH: České Budějovice - Kladno 5:2. Zápas o přežití vyhrál Motor, hosté putují do baráže Video se připravuje ...

O tom, že je neustále platný i na ledě, také není sporu. I tahle sezona to jasně ukázala. 25 zápasů, 14 bodů (5+9). Těžko se odstaví od puku, málokdo jako on doveze zavézt puk do třetiny, vytváří šance. I v klíčovém utkání dokázal kličkovat. Byly zápasy, v nichž patřil k nejlepším. Po padesátce…

Jenže jako klubový šéf potřebuje prostě sehnat lepší hráče. Takové, kteří ho zastíní. Aby v jednapadesáti letech mohl být jenom doplněk, jak sám často říkává. Jenže on je s dalším veteránem Tomášem Plekancem klíčovou postavou. Právě v tom je problém. Proto je Kladno (zase) barážové. Rytíři potřebují kvalitnější hráčský materiál. O tom není sporu.

Jsou i další faktory. Třeba to, že Rytíři prohýřili spoustu bodů v zápasech, které měli a mohli vyhrát. Vždycky se nadechli, ale bublina naděje rychle splaskla.

Teď je na Jágrovi a spol., aby se nachystali na baráž. V zákulisí se říká, že extraligový zástupce by ji měl zvládnout, že úroveň první ligy je o patro níž. Možná ano.

Ale tímhle se Rytíři nesmějí uchlácholit. Naopak. Třeba takový Zlín, politý živou vodou, by mohl pořádně kousat.

Do baráže už Jágr jiné hráče nesežene. Zase to bude hlavně na něm. A na Plekancovi. Měl by se přidat i Adam Kubík, ostře sledovaný útočník, jenž už dřív podepsal Motoru. Hodně se to řešilo, logicky. Jenže vinit ho z toho, že by něco vypustil? To vůbec ne.

Ale je pravda, že mu to v poslední době nelepilo. Jeho jedovky z první bývaly nebezpečné, teď už tolik ne. Jeho góly budou zase potřeba.

I když Rytíři baráž zvládnou, legendární majitel musí vykoumat, jak zařídit, aby se scénář za rok neopakoval. Aby zas nebyl nejlepším hráčem právě on...

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE