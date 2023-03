Showtime v Praze! Pěsti, góly, emoce a bizár. Machovský proti „svým“ neuspěl

Že jde oběma týmům o hodně, bylo patrné od úvodních minut. Tvrdost soubojů, slovní přestřelky. Radost po gólech, jako by šlo o mezní duely play off. Sparta pálí za druhým místem. Chce papírově snazší soupeře, taky možnost začínat semifinále doma. Mountfield zase žene za čtvrtým flekem, tedy přímou účastí ve čtvrtfinále.

Ani jednu tajenku se v pátek vyluštit nepodařilo. O obou bodech se rozhodne až v poslední nedělní rundě. Pražané ztrácí na druhé Vítkovice dva body, Hradečtí jsou pak s Libercem na zcela totožné kótě.

V brance Mountfieldu naskočil poprvé v sezoně Matěj Machovský. A byl to vskutku bizarní pohled. Na sobě měl rudé sparťanské betony, lapačku i vyrážečku. Na helmě nepřehlédnutelné esko reprezentantů metropole. V Praze čapal čtyři ročníky. Jako soupeř se Spartě naposledy postavil před pěti lety. Utkání zvládl výborně, byť k bodům tým nedotlačil.

„Chtěl jsem vítězný návrat. Zvlášť tady na Spartě... moc jsem chtěl vyhrát. Ale bohužel. Škoda, že jsme to nedostali aspoň do prodloužení, nějaký bod by se nám hodil,“ povídal Machovský, který se do Česka před časem vrátil z finské soutěže. „Disciplína nás stála zápas, to si nebudeme lhát. Kdybychom hráli víc pět na pět, myslím, že bychom vyhráli,“ přidal.

Během třetí třetiny vyfasovali hosté pět dvojek. Více než minutu hrála Sparta pět na tři. Výhodu využil v 53. minutě Michal Řepík. Vyrovnaný stav přepsal na 3:2 pro svůj tým. Stejně pak utkání skončilo. „Tři fauly hokejkou, totální blbosti. Musíme na tom zapracovat, sami se tím porážíme. Matěj čapal jak svině, bohužel jsme mu k výhře nepomohli,“ sypal ze sebe hradecký útočník Kevin Klíma. Taky on svému bývalému klubu hodně zatápěl.

Už v první třetině se do sebe pustili Martin Jandus a Matějem Chalupou. Pořádný ostrý byl ale celý zápas. Gradoval v poslední části. Na pěsti do sebe šli Ondřej Mikliš a Jordan Perret. Dostali se do souboje, rozhodčí je roztrhli. Když však odjížděli pryč, už jim sudí nevěnovali pozornost. A byla to chyba. Oba kohouti se do sebe pustili. Perret soupeři zasadil ránu pěstí, a už to jelo. Mikliš bitku vyhrál, soka složil.

Sparta - Mountfield HK: Emoce na ledě! Perret se popral s Miklišem Video se připravuje ...

„Bylo to hodně vyhecovaný. Taky jsem přemýšlel, že ty rukavice shodím. Nelíbilo se mi, že tam na Mikiho skočili dva hráči. Víc k tomu raději říkat nebudu. Vyhraná bitka tým každopádně strašně zvedne, nakopne to i lidi,“ povídal Vladimír Sobotka. Atmosféru měl duel famózní. Když pak Mikliš odjížděl na trestnou lavici, ještě hecoval vlastní kotel. Ten si poté vyměnil pozdravy s fans Mountfieldu.

Vznikly i další dvojičky. Třeba stokilový amatérský boxer Patrik Marcel se zápasnicky tahal s Ostapem Safinem. Ten dobře věděl, jaké monstrum proti sobě má. Souboj rovnou strhl na zem. Poznat sílu kladiv téhle mlátičky vážně nechcete. Právě Marcel se pak snažil vyzvat k souboji i Sobotku, leč nepochodil.

„Výborný zápas. Mělo to atmosféru, napětí, šarvátky, které k tomu před play off patří. Opravdu vynikající utkání,“ kýval spokojeně hlavou trenér Pražanů Miloslav Hořava.

