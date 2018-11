Vémola prozradil, že se zná s králem boxu a proč respektuje Rytmuse

Vémola: Rytmus si zasluhuje respekt, jde do souboje jako outsider

Umí pokaždé překvapit. V novém dílu pořadu Fight! Karlos Vémola prozrazuje, že zná osobně největší boxerskou hvězdu současnosti Anthonyho Joshuu. Chodil totiž do klubu, který český Terminátor hlídal. Nejslavnější bojovník organizace XFN také promluvil o tom, co si myslí o duelu Marpo vs. Rytmus. A proč si podle něj právě slovenský rapper zasluhuje veliký respekt.