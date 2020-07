Cesta samuraje Procházky. Z hříběte je hvězda, co může předávat hodnoty | iSport.cz

Dokázal, co zatím žádný český zápasník. Bez přehánění. Jiří Procházka loni ukořistil titul šampiona v japonské organizaci Rizin, a pak vstoupil hlavním vchodem do nejprestižnější ligy, kde triumfoval nad švýcarským ranařem Volkanem Oezdemirem. A to takovým způsobem, že udivil svět MMA.

Procházkovu pozici jedničky v rámci tuzemské scény by tak zpochybňoval asi málokdo. Lidé, kteří smíšená bojová umění tolik nesledují, by se přesto mohli ptát: A co ten Vémola?

I český Terminátor ale ví, co se Procházkovi povedlo, a uznává jeho kvality. Karlos Vémola vždy bude tím prvním českým jménem, které se v nejslavnější lize zmiňovalo, a svůj sport tu nebývale zpropagoval. Nicméně tak vysoko jako sedmadvacetiletý krajan v úspěších nedosáhl. „Já jsem třeba proslavil MMA v Čechách, díky Jirkovi se proslaví Česko ve světě,“ vystihl situaci sám Vémola.

Že právě Procházka vyniká nad ostatními, začalo být jasné už na konci roku 2015. Tehdy totiž nastoupil v takzvané pyramidě zápasů na turnaji Rizinu. Během tří dnů absolvoval tři těžké souboje. Prohrál až ten poslední s ostříleným Američanem Muhammedem Lawalem. Sledovat tehdy výkony teprve třiadvacetiletého Čecha v zápasech s top bojovníky – to byl ohromný zážitek. Od té doby své schopnosti jen potvrzoval a vloni Lawalovi porážku oplatil, což jej pasovalo do pozice krále polotěžké divize asijské organizace. V tu dobu už většina fanoušků chtěla svého oblíbence vidět v nejslavnějším oktagonu. Nyní se dočkali a byla to parádní premiéra.

iSport Premium nyní pro nové předplatitele jen za 1 Kč za první měsíc + zdarma vstup do saunového světa>>>

„Jiří je divoch. Po takovém zápase Volkana naprosto USPAL. Tenhle duel patří mezi top 10 nejzvláštnějších/nejzábavnějších soubojů v historii. Bože můj!“ žasnul například Ariel Helwani, uznávaný novinář ESPN.

„Původně jsem si myslel, že si zlomil ruku, protože si ji pořád držel. Ale asi ji ‚nabíjel‘. Pak dělal různé kung-fu pohyby, vypadal jako z Karate Kida,“ přidal svůj komentář i skvělý zápasník Stephen Thompson. Český bojovník si zkrátka nemohl říct o pozornost lepším způsobem.

Co však bude s Procházkou v UFC dál? On sám má jasno, chce vybojovat pás šampiona. Poté, co v žebříčku polotěžké váhy obsadil osmou příčku, odhaduje, že ho od titulové bitvy dělí tři zápasy. Nejedná se o přehnaný odhad, spíše možná střízlivý. Předvede-li český reprezentant v dalším souboji něco podobného jako v tom prvním, může se k vysněnému duelu probojovat dříve. Sledovat jeho další cestu bude rozhodně stát za to.

Sport ale není jen o výsledcích, důležité jsou příběhy. I v tomto směru stojí Procházka za mimořádnou pozornost. Z kluka, který se rád pral na diskotékách, je sportovní celebrita současnosti. Všechno mohlo být ale úplně jinak. Sedmadvacetiletý rodák z Hostěradic je příkladem toho, jak dokážou bojová umění nasměrovat přebytečnou agresivní energii správným směrem.