Chybí odbornost, situace kolem sudích se zhoršuje. Chovanec by měl jít | iSport.cz

Tenhle podzim byl pro rozhodčí sychravější než většina jiných. S počasím to přitom nic společného nemělo. Muži s píšťalkou prožili rozporuplný a nevydařený půlrok. Důvodů je víc a logicky se spojují u hlavy, tedy u předsedy komise rozhodčích Jozefa Chovance. Prospělo by, kdyby ve své funkci skončil.

Slabé vedení vždy zavání průšvihem a v nejsledovanější strahovské komisi se to potvrdilo. Chovanec je jistě osobnost, ale to nestačí. Co mu chybí, je odbornost. Ani po roce a půl na židli předsedy do problematiky naplno nepronikl.

Těžko se řídí rozhodčí, když neporozumíte rozhodcování.

Šlo by to ustát či přejít, kdyby ho zachránili sudí svými výkony na hřišti. Jenže to se nestalo. Chyby v neakceptovatelné míře se objevovaly pravidelně, vyskakovaly snad v každém kole, několikrát se staly dokonce jeho hlavním tématem.

Navrch nesmíme zapomenout ani na podezřelé vystoupení Jiřího Houdka, o němž by leckdo přísahal, že k vláčnému pohybu mu pomohl alkohol.

Přehmaty vedly k tomu, že si veřejně stěžovaly Sparta, Teplice i druholigová Jihlava. Ta po zářezu na Vyšehradě, kde s kontroverzním funkcionářem Romanem Rogozem sedává právě předseda Chovanec.

V 16. a 17. kole se dostavil pomyslný vrchol, sešlo se toho hodně.

Zbyněk Proske prominul druhou žlutou plzeňskému Romanu Hubníkovi za ukázkový faul na libereckého Tomáše Malinského.

Pavel Královec chybně škrtl Jablonci vítězný gól proti Spartě z poslední minuty utkání.

Emanuel Marek přehlédl dvě penalty, na každé straně jednu, v zápase Českých Budějovic na Spartě.

Pavel Franěk daroval Mladé Boleslavi vymyšlenou penaltu v Opavě.

Pavel Rejžek nepustil do výhody dva na brankáře olomouckého hráče v domácím utkání proti Slavii.

Špatně nastavený VAR?

Chyb bylo zkrátka víc než příliš. A nepomohlo ani video. Respektive pomohlo, ovšem ne tak často, jak by mělo.