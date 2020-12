Testy jako na houpačce. A z vyšších instancí jde podivné ticho

Výhoda pro Slavii, odpočala si a bůhví, jak to s těmi testy bylo, řeknou jedni, nyní hlavně poražení Bohemians ústy trenéra Luďka Klusáčka.

Nevýhoda pro Slavii, nemohla ani trénovat, povědí jiní, především (ale nejenom) Slavia ústy Jaroslava Tvrdíka.

Oboje má svou logiku. Fotbal tu je ovšem v kleštích příslušných hygienických stanic a různá podezření – oprávněná, nebo ne – a různé odlišnosti tu z logiky věci prostě budou.

Jen bych čekal, že se k tomu bez prodlení a sama od sebe nějak postaví Ligová fotbalová asociace. Třeba právě tak, jak bylo výše napsáno. Že to prostě ideální a dokonale spravedlivé být nemůže, protože není hygiena jako hygiena. To se nestalo.

Ale – i když jsme iSport.cz – čert to vezmi, tohle je jenom fotbal. Co skoro vyděsí, je mlčení vyšších instancí. Tady se přece přihodilo, a to už se týká docela všech, že certifikovaná společnost diagnostikovala a následně potvrdila pozitivitu devíti osob, které přezkum Národní referenční laboratoře posléze prohlásil za negativní.

Chyba se stát může. Ale chtělo by to ji vysvětlit. Nebo aspoň říct, že se zjišťuje, kde, jak a proč se stala. Jenže zase tu je ticho. Vláda, ministerstvo zdravotnictví, hygiena, ti všichni mlčí.

To přece zásadně narušuje důvěru v testování a čísla, tuto alfu i omegu všech opatření, ať už si o nich myslíme cokoli.