Opatrná obhajoba Superligy. Elitáře nemám rád, ale rozhodnou fanoušci

Ono se to nestane, jednou za dvacet let možná, ale už ta naděje a to těšení jsou docela fajn. Liga mistrů byla vymyšlena dobře.

Nemám rád elitáře, v životě ani v politice. A že jich v politice mezi lidmi i na úrovni států je. Takoví ti, kteří jsou ve svých očích lepší, morálnější, větší – a tak bude po jejich.

Zakladatelé Superligy nepochybně mezi elitáře patří. Velcí a bohatí. Nesouhlasím s jejich nápadem a doufám, že pod tlakem padnou, ale mám pro něj pochopení. Kdybych je chtěl hájit, řekl bych asi toto:

1. Je to jejich svobodné podnikatelské rozhodnutí. Eticky třeba napadnutelné, protože empatii posadili stranou, ohrožují tradiční nastavení fotbalových soutěží po celé Evropě a snižují jejich atraktivitu. Na něčem a z něčeho vyrostli, teď to možná potápějí. Ale nezákonné jejich počínání není. Navíc je otevřeně deklarované. Patrně porušili smlouvu s UEFA, v tom případě za to zaplatí. Šli do rizika, o němž si myslí, že se jim vyplatí. Svobodu takového rozhodnutí bychom měli respektovat – podnikatel má chtít víc vydělat. Z toho žije celá společnost.

2. Hrají o své ekonomické přežití. Nejenom proto, že v době covidu se krátí příjmy. Taky proto, že obecně žijou na dluh. To je sice nešlechtí, ale na druhou stranu – že chtějí od UEFA o hodně víc, říkají už věky. UEFA jim sice vychází vstříc, ale Superliga ukázala, že to asi jde v ještě vyšších řádech. Nedali jste, půjdeme za štědřejší rukou. Jak byste se zachovali vy, kdybyste měli dluh a tu možnost?

Mimochodem, zatím to vypadá, že je na světě přibližně dvacet lidí, co si myslí, že Superliga je fajn nápad. A že zbylých asi tak pět miliard, co baví fotbal, zrovna nadává, rozhořčuje se, protestuje.

Jen aby to nebyl dojem, který klame.

O tom, zda Superliga je, nebo není dobrý a především životaschopný nápad, rozhodnou fanoušci. Ochota těch pěti miliard platit a sledovat ve velkém zápasy gigantů. A bacha, nějaká miliarda až dvě z nich budou fandové asijští, jimž jsou tradice evropského fotbalu buřt. Ti evropští se k nim v hojné míře přidají, protože prostě budou chtít vidět ty nejlepší. Třeba se budou koukat s opovržením, ale budou. Nabídka, poptávka.

Pokud ano, Superliga vyhraje. Protože nabídne nejlepší produkt, který přinese největší peníze. Že si to vyžádá válku – obchodní, právní, vztahovou – to je asi nevyhnutelné.

Ale třeba, až emoce opadnou a zase přijdou na řadu pouze suchá ekonomická čísla, bude největším trhákem Superfinále. Vítěz Ligy mistrů proti vy víte komu.