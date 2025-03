Proč Daňův nezbedný loket „prošel“, když Špačkův ne? Fanoušci, zůstaňme lidmi!

KOMENTÁŘ PATRIKA CZEPIECE | Padouch Marko Daňo znovu přitáhl pozornost sparťanských očí. Mohl za to loket, kterým ve třetí třetině dosud posledního utkání čtvrtfinále v Třinci neúmyslně trefil Miroslava Formana do tváře. Od rozhodčích vyfasoval dvě minuty. A řada hostujících příznivců si jistě v té chvíli vybavila obrázek z prvního zápasu, kdy za jiný nešetrný úder stejnou částí těla dostal trest do konce utkání ofenzivní lídr pražského celku Michael Špaček.

Určitě dobře víte, co se v úvodním čtvrtfinále po inkriminované situaci odehrálo. Třinec v dlouhé přesilovce dvakrát gólově udeřil, herní tvář obou mančaftů se razantně proměnila. Takže jakmile šli sudí Peter Stano a Tomáš Mejzlík zkoumat k videu páteční Daňův loket, doufali hostující příznivci v totožný scénář, avšak v opačném gardu.

Nedočkali se. Zákrok bez jakéhokoliv zjevného záměru třineckého útočníka by za normálních okolností nejspíš ani žádné diskuse nevzbudil, vyloučení na dvě minuty bylo na místě. Nicméně v kontextu předchozí události podobný výrok pochopitelně pálí, řeší se. Zůstává samozřejmě otázka, zda by sudí měli minulost vnímat, ohlížet se do zpětného zrcátka. Jedni vám povědí, že to nepřipadá v úvahu. Druzí budou tvrdit, jak je kontext rozhodování kritický.