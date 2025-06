Prosadí se Mrtka v Buffalu? Nesmí si do hlavy pustit žádné pochyby

KOMENTÁŘ PATRIKA CZEPIECE | Česká skepse kolem draftu Radima Mrtky právě do Buffala se dá v jistých ohledech chápat. Míříte do klubu, který čtrnáct let neotevřel brány play off, což je napříč profesionálními soutěžemi v zámoří spolu s NY Jets v NFL absolutní antirekord. Nedá se přitom tvrdit, že by konkurence scházela. Mužstvo v předchozích letech pravidelně volí vysokojakostní mladíky také mezi obránci, takže Mrtku nečeká snadná šichta. Přesto je na depresi extrémně brzy. Prostě není na místě.