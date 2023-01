Krejča rokem v Česku nic neztratil. V NHL může hrát dál. Zacha překvapil

KOMENTÁŘ PATRIKA ELIÁŠE | Příští zápas Davida Krejčího za Boston bude jeho tisícím v NHL. Odehrát všechna utkání v jednom dresu je událost. Je to absolutní ujištění o tom, že máte význam pro daný tým a klub. Zvyšuje vám to kredit nejen po celé NHL, ale dává renomé i vaší vlastní kariéře. Jde o skvělý počin. Na začátku kariéry je meta tisíce startů nepředstavitelné číslo. Dostat se k ní je ukrutná dřina.

Musíte mít velkou kliku, aby se vám vyhýbala zranění. Nehledě na to, že si musíte udržet vysokou úroveň hry, abyste měl šanci se k tisícovce dostat. V historii NHL najdeme spoustu hráčů s obrovským talentem, kteří neměli potřebné štěstí, aby se tak daleko dostali. Museli skončit dřív.

Já o tisícovce začal prvně přemýšlet zhruba ve chvíli, kdy jsem se přehoupl přes devět set startů. Dojde vám, že jde o jednu plnou sezonu a necelou půlku další. Do té doby na to nemyslíte. Jakmile to vychází tak, že v dané sezoně kótu 1000 teoreticky překonáte, novináři se vás před sezonou na ni začnou ptát. Postupně to trochu dostanete do hlavy a i média se s blížící se metou vyptávají víc.

Od klubu většinou dostáváte speciální hokejku, už i v Jersey ji dávají, ale za mých časů hráči věnovali obraz. Šéf Lou Lamoriello měl takovou tradici.