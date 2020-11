Testy můžou kluby zruinovat. Aby nekončili další hráči jako Rolinek

Extraliga se šine k vymodlenému restartu . Zatím. Otázkou pořád zůstává, za jakých podmínek bude spuštěna. Testy, kam se člověk podívá, manažeři upozorňují, že PCR testy nařízené před každým zápasem je zruinují. Tento přísný scénář by měl platit do 20. listopadu, kdy končí nouzový stav. Všechno splníme, nic není problém, slíbil v úterý prezident svazu Tomáš Král, když se na semaforu rozsvítila žlutá. Bez zmírnění tvrdých nařízení nebo dalších výjimek to však nepůjde. Nikdo totiž zatím neví, kdo by to všechno zaplatil.

Kluby žádají před zápasy povolení rychlotestů s tím, že jednou týdně podstoupí řádný test. Jeden týdně je běžný například v KHL. Přestože v Česku se promořily tři čtvrtiny hokejové populace, po bezmála měsíční odstávce, o kterou se zkrátila i doba přirozeně vytvořené imunity proti novému koronaviru, se mají profi kluby chovat pomalu tak, jako by byly opět na začátku. Kompenzace za utrpěné ztráty ještě žádné nedorazily. Ovšem testy by měly platit ze svého.

Testování by se měli podrobit všichni, kdo dosud byli na virus negativní. Jeden PCR test stojí běžně 1700 korun. Za předpokladu, že by musel na testy zhruba třicetičlenný tým včetně trenérů, masérů a podobně, bude to stát 51 000 na jedno mužstvo. Krát čtrnáct klubů, to by dávalo 714 tisíc korun na celou extraligu a jedno kolo. Při třech zápasech týdně to činí přes dva miliony a osm milionů za měsíc.

Nákaza se v různé míře prohnala všemi týmy, ale do celkové sumy se musí zahrnout ještě testování dalších osob, které členy týmů nejsou, ale zajišťují průběh utkání. Obsluha a ostraha stadionu, časomíry a další lidi, které klub musí nechat otestovat.

To všechno probíhá bez přítomnosti diváků. Příjmy nula, naopak těžká sekera. „Pro nás by to bylo smrtící,“ řekl plzeňský boss Martin Straka. Jako mohl kluby zruinovat lockdown, zchudnou kvůli testování, které při takové četnosti vypadá podezřele jak noční návštěva vyšehradské kapituly. Jde tady ještě pořád hlavně o zdraví a bezpečí lidí?

Mnohé elitní kluby přes úsporná opatření vymetají pokladny, velká část první ligy si o návratu může za daných podmínek nejspíš nechat zdát. Nebude schopna dodržet tvrdé podmínky a na drahé testování nemá. Někde už hráčům doporučili, aby si hledali práci, v Jihlavě jim shánějí brigády. Pokud by takhle měly pokračovat ještě měsíc, některé už soutěž ani nezahájí. Jen aby kromě Tomáše Rolinka nemuseli končit další hráči.